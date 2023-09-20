"Бездзеркалка" в ретро-стилі: Nikon представила повнокадрову камеру Zf (ФОТО)

Компанія Nikon представила свою нову повнокадрову камеру – Zf. Вона отримала роздільну здатність в 24,5 МП, ретро-стиль і технології, запозичені з високоякісних апаратів Z8 і Z9. Про це пише Engadget.

Корпус камери, виготовлений із магнієвого сплаву, невеликий, але не дуже легкий – 710 грамів. Однак у Nikon обіцяють, він забезпечує високу стійкість до пилу та крапель.

Дисплей із роздільною здатністю 2,1 млн точок має змінний кут нахилу і повністю адаптований для відеоблогів та селфі, одночасно дозволяючи сенсорне керування та вибір точки фокусування. OLED-видошукач отримав роздільну здатність в 3,68 млн точок і 0,8-кратне збільшення.

Камеру оснастили двома слотами для карток: один призначено для UHS-II, а інший — для microSD UHS-I.

Акумулятор є слабким місцем Nikon Zf, адже пропонує лише 380 знімків, тоді як, наприклад, в Sony A7 IV цей показник становить 580 знімків.

Серед інших функцій – USB 3.2 Gen1 із підтримкою зарядки, порти для мікрофона/навушників та роз’єм micro HDMI.

Nikon Zf. Фото: Nikon Nikon Zf. Фото: Nikon Nikon Zf. Фото: Nikon

Zf отримала 24,5-мегапіксельний датчик із задньою підсвіткою (BSI) і процесор Expeed 7. Автофокус має 3D-відстеження й технологію виявлення об’єктів на основі штучного інтелекту, яка може знаходити людей, собак, котів, автомобілі, літаки тощо. Крім того, є здатність виявляти віддалені обличчя, які займають лише 3% найдовшої сторони кадру.

Що стосується якості зображення, то стандартний діапазон ISO від 100 до 64 000 обіцяє хорошу роботу в умовах слабкого освітлення, а також має режим зміщення пікселів, який підвищує роздільну здатність до 96 МП для статичних сцен.

Nikon Zf отримала спеціальний фізичний перемикач для чорно-білого режиму, який дає змогу використовувати кілька монохромних налаштувань.

У режимі електронного затвора камера здатна досягати швидкості зйомки 11 кадрів на секунду в форматі RAW (14 кадрів на секунду для JPEG), а також пропонує 30 fps для JPEG зі зниженою якістю (з опцією попередньої серійної зйомки).

Система зменшення тремтіння має ефективність у 8 ступенів експозиції. Стабілізацію можна пов’язати не лише з центром зображення, а й з точкою фокусування.

Крім того, камера може записувати відео з роздільною здатністю до 4K UHD 30p. Є можливість знімати й у форматі 4KUHD з роздільною здатністю до 60P у режимі DX (з додатковим кроп-фактором). Також передбачена зйомка 1080/120P з часом запису до 125 хвилин.

Nikon Zf з’явиться в жовтні за ціною в 2 000 доларів лише за чорний корпус або 2 240 доларів – у варіанті з ретро-об’єктивом Nikon Z40 f/2.0 SE. Корпус у синьому, червоному, коричневому, помаранчевому, зеленому, чи сірому кольорах обійдеться в 2 100 доларів.