Доволі скромне оновлення. Стали відомі детальні характеристики GoPro Hero 12 Black (ФОТО)

Компанія GoPro збирається випустити нову екшн-камеру – Hero 12 Black. Пристрій зʼявиться вже у вересні, повідомив інсайдер Роланд Квандт через портал WinFuture.

Як і Hero 11, нова камера отримає 27-мегапіксельний сенсор 1/1,9". Ґаджет підтримуватиме зйомку відео з роздільною здатністю 5,3K при 60 кадрах на секунду з опцією HDR.

Незмінними залишаться і діагоналі дисплеїв: 2,27 дюйма для основного і 1,4 дюйма – для фронтального.

GoPro Hero 12 Black матиме стабілізацію HyperSmooth 6.0, функції HyperView, Horizon Lock тощо.

GoPro Hero 12 Black. Джерело: WinFuture GoPro Hero 12 Black. Джерело: WinFuture GoPro Hero 12 Black. Джерело: WinFuture GoPro Hero 12 Black. Джерело: WinFuture GoPro Hero 12 Black. Джерело: WinFuture GoPro Hero 12 Black. Джерело: WinFuture GoPro Hero 12 Black. Джерело: WinFuture

Головне покращення буде в автономності: із акумулятором на 1720 мА·год камера записуватиме до 70 хвилин відео із роздільною здатністю 5,3K і частотою 60 кадрів на секунду. Це на девʼять хвилин більше, ніж раніше.

При 30 кадрах на секунду в якості 5.3K пристрій повинен записувати понад 90 хвилин відео (до цього йшлося про близько 80 хвилин у цьому режимі).

А при Full HD і 30 FPS тепер мають бути можливими понад 150 хвилин запису (раніше максимумом були 137 хвилин).

Що стосується ваги, то вона не змінилася і становить близько 154 грамів. У воді камера буде здатна знімати без аксесуарів на глибині до 10 метрів.

WinFuture вказує, що загалом GoPro Hero12 Black матиме мінімальне оновлення, яке в основному полягає в часі роботи пристрою. Однак ще однією зміною стане те, що корпус буде не однотонно темно-сірим, а з дрібними кольоровими крапками. Очевидно, GoPro використовує перероблені матеріали для більш екологічного виробництва екшн-камери.

Новинка буде доступна з 13 вересня за такою ж ціною, як і її попередниця, – 449,99 євро.