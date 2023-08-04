Випущено нову екшн-камеру від DJI: у неї більші сенсор і ціна (ФОТО/ВІДЕО)

Компанія DJI випустила камеру Osmo Action 4, яка обіцяє покращену продуктивність за слабкого освітлення, вдосконалені параметри стабілізації та більшу довговічність. Про це пише GSMArena.

Нова екшн-камера поставляється зі значно більшим сенсором – 1/1,3 дюйма порівняно з 1/1,7 дюйма у її попередниці. Це збільшує розмір пікселя з 1,6 мкм до 2,4 мкм. Лінза така ж, як і раніше, – 155° FoV, діафрагма – f/2,8.

Action 4 може записувати відео в 4K зі швидкістю 120 кадрів/с і до 130 Мбіт/с. Для отримання найкращої якості передбачено 10-бітний формат D-Log M. Камера підтримує карту microSD об’ємом до 512 ГБ (а не 256 ГБ, як раніше), тому користувачі можуть записувати більше відео, перш ніж переносити файли на комп’ютер.

У літері O в написі Action на передній панелі камери розмістили датчик колірної температури, який автоматично налаштовується відповідно до умов освітлення. Для запису аудіо ґаджет має три мікрофони (також можна підключити зовнішній мікрофон).

Камера здатна записувати відео тривалістю до 2,5 годин навіть при температурі в -20°C. Розряджену батарею можна зарядити до 80% за 18 хвилин.

DJI Osmo Action 4. Фото: DJI DJI Osmo Action 4. Фото: DJI DJI Osmo Action 4. Фото: DJI DJI Osmo Action 4. Фото: DJI DJI Osmo Action 4. Фото: DJI

Action 4 оснащена системою стабілізації RockSteady 3.0 Plus та системою HorizonSteady, яка фіксує горизонт незалежно від положення камери.

Що стосується занурення, то з Action 4 без футляра можна опускатися під воду на глибину до 18 м (в Action 3 показник становив 16 м). Щоб пірнути з камерою ще більше, є футляр, розрахований на глибину до 60 м.

Керувати пристроєм можна за допомогою двох сенсорних екранів – 2,25-дюймовим (640x360 пікселів) на задній панелі та 1,4-дюймовим (320 x 320 пікселів) – на передній.

DJI Osmo Action 4 у стандартній комплектації коштує 400 доларів (її попередниця обходилася в 330 доларів). Також можна придбати Adventure Combo (з двома додатковими батареями, футляром для батареї та 1,5-метровим моноподом) за 500 доларів.