Canon представила нову камеру: вона знімає кольорове відео в повній темряві

Компанія Canon представила камеру MS-500 – незвичайну модель, яка є одним із найчутливіших неінфрачервоних апаратів. Про це пише Engadget.

У камері вартістю 25 тис. доларів використовується 1-дюймовий датчик SPAD на 3,2 мегапікселя і змінне кріплення обʼєктива, що забезпечує чітку кольорову зйомку при освітленні від 0,001 лк (відповідає світлу від зірок у безмісячну ніч).

MS-500 оснащено байонетом, який підтримує зумоб’єктиви для телетрансляцій. Апарат розроблено для роботи на територіях з надзвичайно високим рівнем безпеки, таких як морські порти, об’єкти громадської інфраструктури та державні кордони.

Canon MS-500. Фото: Canon Canon MS-500. Фото: Canon Canon MS-500. Фото: Canon Canon MS-500. Фото: Canon Canon MS-500. Фото: Canon

У поєднанні з ультрателеоб’єктивами для телетрансляцій камера може знімати обʼєкти в кольорі на відстані кількох кілометрів навіть вночі. MS-500 використовує спеціальні профілі зображення для зменшення шуму, спричиненого атмосферними перешкодами.

Датчик SPAD має технологію, яка відстежує частинки світла, що потрапляють у піксель, збільшує їх у мільйон разів і перетворює на цифровий сигнал. Таким чином підраховується кожен окремий фотон, що усуває будь-який шум.