Canon представила новую камеру: она снимает цветное видео в полной темноте

Компания Canon представила камеру MS-500 – необычную модель, являющуюся одним из самых чувствительных неинфракрасных аппаратов. Об этом пишет Engadget.

В камере стоимостью 25 тыс. долларов используется 1-дюймовый датчик SPAD на 3,2 мегапикселя и сменное крепление объектива, что обеспечивает четкую цветную съемку при освещении от 0,001 лк (отвечает свету от звезд в безлунную ночь).

MS-500 оснащен байонетом, поддерживающим вещательные зум-объективы. Аппарат разработан для работы на территориях с очень высоким уровнем безопасности, таких как морские порты, объекты общественной инфраструктуры и государственные границы.

Canon MS-500. Фото: Canon Canon MS-500. Фото: Canon Canon MS-500. Фото: Canon Canon MS-500. Фото: Canon Canon MS-500. Фото: Canon

В сочетании с вещательными ультра-телеобъективами камера может снимать объекты в цвете на расстоянии нескольких километров даже ночью. MS-500 использует специальные профили изображения для уменьшения шума, вызванного атмосферными помехами.

Датчик SPAD имеет технологию, которая отслеживает частицы света, попадающие в пиксель, увеличивает их в миллион раз и превращает в цифровой сигнал. Таким образом подсчитывается каждый отдельный фотон, что устраняет любой шум.