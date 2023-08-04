Выпущена новая экшн-камера от DJI: у нее больший сенсор и цена (ФОТО/ВИДЕО)

Компания DJI выпустила камеру Osmo Action 4, обещающую улучшенную производительность при слабом освещении, усовершенствованные параметры стабилизации и большую долговечность. Об этом пишет GSMArena.

Новая экшн-камера поставляется со значительно большим сенсором – 1/1,3 дюйма по сравнению с 1/1,7 дюйма у ее предшественника. Это увеличивает размер пикселя с 1,6 до 2,4 мкм. Линза такая же по-прежнему – 155° FoV, диафрагма – f/2,8.

Action 4 может записывать видео в 4K со скоростью 120 кадров/сек и до 130 Мбит/сек. Для получения наилучшего качества предусмотрен 10-битный формат D-Log M. Камера поддерживает карту microSD объемом до 512 ГБ (а не 256 ГБ, как раньше), поэтому пользователи могут записывать больше видео, прежде чем переносить файлы на компьютер. компьютер.

В букве O в надписи Action на передней панели камеры разместили датчик цветовой температуры, который автоматически настраивается в соответствии с условиями освещения. Для записи аудио гаджет имеет три микрофона (также можно подключить внешний микрофон).

Камера способна записывать видео продолжительностью до 2,5 часов даже при -20°C. Разряженную батарею можно зарядить до 80% за 18 минут.

DJI Osmo Action 4. Фото: DJI DJI Osmo Action 4. Фото: DJI DJI Osmo Action 4. Фото: DJI DJI Osmo Action 4. Фото: DJI DJI Osmo Action 4. Фото: DJI

Action 4 оснащена системой стабилизации RockSteady 3.0 Plus и системой HorizonSteady, фиксирующей горизонт независимо от положения камеры.

Что касается погружения, то с Action 4 без футляра можно опускаться под воду на глубину до 18 м (в Action 3 показатель составлял 16 м). Чтобы нырнуть с камерой еще больше, есть футляр, рассчитанный на глубину до 60 м.

Управлять устройством можно с помощью двух сенсорных экранов – 2,25-дюймового (640x360 пикселей) на задней панели и 1,4-дюймового (320 x 320 пикселей) – на передней.

DJI Osmo Action 4 в стандартной комплектации стоит 400 долларов (ее предшественница обходилась в 330 долларов). Также можно приобрести Adventure Combo (с двумя дополнительными батареями, футляром для батареи и 1,5-метровым моноподом) за 500 долларов.