Достаточно скромное обновление. Стали известны подробные характеристики GoPro Hero 12 Black (ФОТО)

Компания GoPro собирается выпустить новую экшн-камеру – Hero 12 Black. Устройство появится уже в сентябре, сообщил инсайдер Роланд Квандт через портал WinFuture.

Как и Hero 11, новая камера получит 27-мегапиксельный сенсор 1/1,9". Гаджет будет поддерживать съемку видео с разрешением 5,3K при 60 кадрах в секунду с опцией HDR.

Неизменными останутся и диагонали экранов: 2,27 дюйма для основного и 1,4 дюйма – для фронтального.

GoPro Hero 12 Black будет иметь стабилизацию HyperSmooth 6.0, функции HyperView, Horizon Lock и т.д.

GoPro Hero 12 Black. Источник: WinFuture GoPro Hero 12 Black. Источник: WinFuture GoPro Hero 12 Black. Источник: WinFuture GoPro Hero 12 Black. Источник: WinFuture GoPro Hero 12 Black. Источник: WinFuture GoPro Hero 12 Black. Источник: WinFuture GoPro Hero 12 Black. Источник: WinFuture

Главное улучшение будет в автономности: с аккумулятором на 1720 мА·ч камера будет записывать до 70 минут видео с разрешением 5,3K и частотой 60 кадров в секунду. Это на девять минут больше, чем раньше.

При 30 кадрах в секунду в качестве 5.3K устройство должно записывать более 90 минут видео (до этого говорилось об около 80 минут в этом режиме).

А при Full HD и 30 FPS теперь должны быть возможны более 150 минут записи (раньше максимумом были 137 минут).

Что касается веса, то он не изменился и составляет около 154 граммов. В воде камера сможет снимать без аксессуаров на глубине до 10 метров.

WinFuture указывает, что в целом GoPro Hero12 Black будет иметь минимальное обновление, которое в основном заключается во времени работы устройства. Однако еще одним изменением станет то, что корпус будет не однотонно темно-серым, а с мелкими цветными точками. Очевидно, GoPro использует переработанные материалы для более экологичного производства экшн-камеры.

Новинка будет доступна с 13 сентября по такой же цену, как и ее предшественница, – 449,99 евро.