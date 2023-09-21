Поміщається в долоні. Fujifilm анонсувала новий фотоапарат Instax (ФОТО)

Компанія Fujifilm представила Instax Pal – маленьку круглу цифрову фотокамеру миттєвого друку, яка, однак, самостійно не друкує знімки. Про це йдеться на сайті фірми.

Пристрій виводить зображення на смартфон за допомогою спеціальної програми, де знімок можна відредагувати, а друк здійснюється через портативний принтер Instax Mini Link 2 з телефона або прямо з фотоапарата. Зʼєднання відбувається через Bluetooth.

Внутрішня памʼять камери вміщує близько 50 зображень з роздільною здатністю 4,9 МП. Також є слот для microSD-картки.

Instax Pal випускається в п'яти кольорах: рожевому, синьому, зеленому, білому і чорному. Камера має знімне кільце на шнурку, яке дозволяє прикріпити її до речей. Також кільце можна використовувати як спрощений видошукач і підставку для камери.

Розмір основного блоку становить 44 x 42 x 43 мм, вага – 41 грам.

Instax Pal. Фото: Fujifilm Instax Pal. Фото: Fujifilm Instax Pal. Фото: Fujifilm

Одного заряду акумулятора фотоапарата має вистачити приблизно на 240 знімків. А зарядити камеру можна через роз'єм USB Type-C (кабель входить у комплект).

Продаж Instax Pal розпочнеться в жовтні. У США камера разом із принтером Instax Mini Link 2 та упаковкою плівок на 10 знімків коштуватиме 199,95 доларів.