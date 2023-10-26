Dji представила Osmo Pocket 3 – нову камеру на стабілізаторі (ФОТО/ВІДЕО)

Компанія Dji представила нове покоління своєї камери на стабілізаторі – Osmo Pocket 3, яка отримала значно більші датчик і сенсорний екран порівняно з попередницею. Про це пише The Verge.

Пристрій оснащено однодюймовим CMOS-сенсором, який майже втричі більший за 1/1,7-дюймовий датчик в Pocket 2.

Камера підтримує 10-бітне відео й здатна знімати в 4K при 120 кадрах на секунду, а в 1080p – при 240 кадрах на секунду.

Dji Osmo Pocket 3. Фото: Dji Dji Osmo Pocket 3. Фото: Dji Dji Osmo Pocket 3. Фото: Dji Dji Osmo Pocket 3. Фото: Dji

OLED-екран діагоналлю 2 дюйми перевертається в портретну або альбомну орієнтацію, автоматично перемикаючи співвідношення сторін під час зйомки.

Як зауважує The Verge, яскравість дисплея досягає 700 ніт, чого має бути достатньо для використання на вулиці.

Що стосується батареї, то Osmo Pocket 3 здатна знімати 166 хвилин в роздільній здатності 1080p24 й дві години – в 4K/60.Для заряджання від 0% до 80% знадобиться лише 16 хвилин, а повний процес триває 32 хвилини.

Камера має набір оновлених інтелектуальних функцій, зокрема режим стеження за об’єктом ActiveTrack 6.0. Він здатний автоматично розпізнавати обличчя та має функцію динамічного кадрування.

Ціна на Osmo Pocket 3 стартує від 519 доларів, тоді як Pocket 2 коштує від 349 доларів.