Sony представила камеру со сверхбыстрым глобальным затвором (ФОТО)

Компания Sony представила Alpha 9 III – первую на рынке полнокадровую камеру с глобальным многокомпонентным сенсором. Об этом пишет Engadget.

Затвор устройства обеспечивает считывание данных по каждому пикселю одновременно, а не по линиям. Благодаря этому исчезает недостаток, который может приводить к появлению на фото искажений, вызванных движениями объектов в кадре.

Обладая 24,6-мегапиксельным датчиком, Alpha 9 III способна производить серийную фотосъемку 14-битных RAW-изображений со скоростью 120 кадров в секунду. Затвор также обеспечивает выдержку в 1/80 000 секунды (1/16000 – при серийной съемке), что в десять раз быстрее, чем у большинства камер.

Кроме того, устройство имеет функцию предварительной съемки в одну секунду. Это позволяет сделать 120 кадров перед нажатием затворной кнопки.

Sony Alpha 9 III. Фото: Sony Sony Alpha 9 III. Фото: Sony Sony Alpha 9 III. Фото: Sony Sony Alpha 9 III. Фото: Sony Sony Alpha 9 III. Фото: Sony Sony Alpha 9 III. Фото: Sony Sony Alpha 9 III. Фото: Sony

Новинка умеет снимать видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду без обрезания. Также обеспечивается 10-битная запись с захватом S-Log3 во всех видеорежимах (включая 4K 120p).

Камера получила оптическую стабилизацию с 8 ступенями экспозиции. А электронный видоискатель является лучшим у Sony и имеет разрешение в 9,44 млн точек.

Диапазон ISO указан на уровне 250-25600 (с возможностью расширения до 125-51200)

Устройство поддерживает быстрые карты памяти CFexpress Type-A и SD UHS-II.

Цена на Sony Alpha 9 III составит 6000 долларов. Камера поступит в продажу следующей весной.