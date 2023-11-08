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Sony представила камеру со сверхбыстрым глобальным затвором (ФОТО)
Компания Sony представила Alpha 9 III – первую на рынке полнокадровую камеру с глобальным многокомпонентным сенсором. Об этом пишет Engadget.
Затвор устройства обеспечивает считывание данных по каждому пикселю одновременно, а не по линиям. Благодаря этому исчезает недостаток, который может приводить к появлению на фото искажений, вызванных движениями объектов в кадре.
Обладая 24,6-мегапиксельным датчиком, Alpha 9 III способна производить серийную фотосъемку 14-битных RAW-изображений со скоростью 120 кадров в секунду. Затвор также обеспечивает выдержку в 1/80 000 секунды (1/16000 – при серийной съемке), что в десять раз быстрее, чем у большинства камер.
Кроме того, устройство имеет функцию предварительной съемки в одну секунду. Это позволяет сделать 120 кадров перед нажатием затворной кнопки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Новинка умеет снимать видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду без обрезания. Также обеспечивается 10-битная запись с захватом S-Log3 во всех видеорежимах (включая 4K 120p).
Камера получила оптическую стабилизацию с 8 ступенями экспозиции. А электронный видоискатель является лучшим у Sony и имеет разрешение в 9,44 млн точек.
Диапазон ISO указан на уровне 250-25600 (с возможностью расширения до 125-51200)
Устройство поддерживает быстрые карты памяти CFexpress Type-A и SD UHS-II.
Цена на Sony Alpha 9 III составит 6000 долларов. Камера поступит в продажу следующей весной.