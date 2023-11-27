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Защита от подделок. Смартфоны Sony получат технологию цифровой подписи в камере, – СМИ
Компания Sony планирует оснастить свои будущие смартфоны Xperia 1 VI и 5 VI технологией цифровой подписи в камере. Об этом пишет Sumaho Digest.
Эта функция обеспечит подлинность снимков и предотвратит подделки. Технология была анонсирована в начале ноября. Теперь Sony добавляет ее в беззеркальные камеры Alpha 9 III, Alpha 1 и Alpha 7S III через обновление программного обеспечения.
Цифровая подпись в камере станет ключевой особенностью следующего поколения Xperia, выпуск которого ожидается в 2024 году.
Цифровая подпись для фото: что это
Технология цифровой подписи в камере – это способ гарантировать подлинность фотографий и видео путем встраивания такой подписи в файл. Он создается с помощью уникального криптографического ключа, связанного с камерой.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Ранее "беззеркалку" с такой системой выпустила Leica .
После того, как фото или видео сделано, подпись вставляется в файл. Затем ее можно использовать для проверки того, что изображение не подделано.
Это будет особенно полезно для профессионалов, которым нужно убедиться в подлинности изображений. Технологию можно использовать для защиты фотографий от нарушения авторских прав.