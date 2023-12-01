Приложение от Microsoft позволит превратить Android-cмартфон в веб-камеру, – СМИ

Компания Microsoft работает над тем, чтобы разрешить Android-смартфонам передавать прямую трансляцию видео на компьютеры с Windows. Об этом пишет Android Authority.

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В программе Link to Windows, позволяющей синхронизировать смартфон с компьютером, специалисты нашли код, который указывает на эффекты видеозвонков. Речь идет, в частности, о размытии, ретуши, HDR, ночном режиме, стабилизации и автоматическом кадрировании.

Также приложение будет сообщать о багах, если устройство перегреется во время работы в режиме веб-камеры.

Microsoft Phone Link (программа для синхронизации, устанавливаемая на ПК) уже имеет доступ к камере и приложениям для видеоконференций. Однако это используется только для трансляции программ, запущенных в смартфоне, на экран компьютера.

С нововведением Phone Link может потенциально конкурировать с функциями Continuity Camera – возможности от Apple, которая позволяет подключить iPhone к Mac и использовать камеру и микрофон смартфона для FaceTime или других приложений.

Использование iPhone в качестве веб-камеры. Фото: Apple

Android Authority предполагает, что функционал от Microsoft может быть ограничен устройствами, где Link to Windows установлена как системная программа. Это несколько смартфонов Samsung Galaxy и OnePlus 11.

Отметим, что функция подключения смартфона к компьютеру в качестве веб-камеры уже реализована в новой ОС Android 14, представленной в октябре. Для этого не нужно загружать никаких приложений: достаточно просто подключить телефон к ПК через USB-кабель.

Однако приложение от Microsoft может предоставить такое подключение для устройств с более старыми версиями Android или же обеспечить соединение через беспроводную сеть.

Источник фото: ua.depositphotos.com