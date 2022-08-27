Россия построит два ядерных реактора в Венгрии

Ядерный регулятор Венгрии предоставил российской компании "Росатом" лицензию на строительство двух новых реакторов на атомной электростанции "Пакш". Решение приняли в соответствии с соглашением, подписанным в 2014 году между Будапештом и Москвой.

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Об этом сообщает BBC со ссылкой на венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

Венгрия планирует расширить "Пакш" двумя реакторами ВВЭР российского производства, мощностью 1,2 гигаватта каждый.

Сиярто заявил, что "планы по двум новым блокам в "Пакше" служат стратегическим интересам Венгрии".

На сегодняшний день на АЕС "Пакше" есть четыре российских реактора ВВЭР 440 общей мощностью около 2000 мегаватт, которые начали работать между 1982 и 1987 годами.

Евросоюз утвердил уже семь пакетов санкций против РФ, но атомная энергетика не подпадает под запрет. При этом Будапешт уже официально предлагает ЕС прекратить расширять санкции против страны-агрессора из-за войны.

В целом Венгрия — одна из самых пророссийских стран ЕС, сильно зависящая от российского газа и нефти. Будапешт приостановил последний пакет санкций против Москвы, включавший запрет на импорт российской нефти, пока договорился об исключении себе .