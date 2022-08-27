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Росія побудує два ядерні реактори в Угорщині
Ядерний регулятор Угорщини надав російській компанії "Росатом" ліцензію на будівництво двох нових реакторів на атомній електростанції "Пакш". Рішення прийняли відповідно до угоди, підписаної в 2014 році між Будапештом і Москвою.
Про це повідомляє BBC з посиланням на угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто.
Угорщина планує розширити "Пакш" двома реакторами ВВЕР російського виробництва, потужністю 1,2 гігавата кожен.
Сіярто заявив, що "плани щодо двох нових блоків у "Пакші" служать стратегічним інтересам Угорщини".Підписуйтеся на наш YouTube канал
На сьогоднішній день на АЕС "Пакші" є чотири російські реактори ВВЕР 440 загальною потужністю близько 2000 мегават, які почали працювати між 1982 і 1987 роками.
Євросоюз затвердив вже сім пакетів санкцій проти РФ, але атомна енергетика не підпадає під заборони. При цьому Будапешт вже офіційно пропонує ЄС припинити розширювати санкції проти країни-агресора через війну.
Загалом Угорщина — одна з найпроросійськіших країн ЄС, яка сильно залежить від російського газу та нафти. Будапешт призупинив останній пакет санкцій проти Москви, який включав заборону імпорту російської нафти, доки домовився про виключення собі.