Росія побудує два ядерні реактори в Угорщині

Ядерний регулятор Угорщини надав російській компанії "Росатом" ліцензію на будівництво двох нових реакторів на атомній електростанції "Пакш". Рішення прийняли відповідно до угоди, підписаної в 2014 році між Будапештом і Москвою.

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Про це повідомляє BBC з посиланням на угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто.

Угорщина планує розширити "Пакш" двома реакторами ВВЕР російського виробництва, потужністю 1,2 гігавата кожен.

Сіярто заявив, що "плани щодо двох нових блоків у "Пакші" служать стратегічним інтересам Угорщини".

На сьогоднішній день на АЕС "Пакші" є чотири російські реактори ВВЕР 440 загальною потужністю близько 2000 мегават, які почали працювати між 1982 і 1987 роками.

Євросоюз затвердив вже сім пакетів санкцій проти РФ, але атомна енергетика не підпадає під заборони. При цьому Будапешт вже офіційно пропонує ЄС припинити розширювати санкції проти країни-агресора через війну.

Загалом Угорщина — одна з найпроросійськіших країн ЄС, яка сильно залежить від російського газу та нафти. Будапешт призупинив останній пакет санкцій проти Москви, який включав заборону імпорту російської нафти, доки домовився про виключення собі.