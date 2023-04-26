Парламент Бельгии призывает запретить импорт российских алмазов в Европу

Палата представителей Бельгии проголосовала за резолюцию, выступающую за запрет импорта российских алмазов в Европейский Союз.

В тексте резолюции говорится, что через Антверпен (бельгийский город, являющийся главной площадкой для мировой торговли необработанными алмазами) происходит транзит около 85% необработанных алмазов со всего мира и 40% промышленных алмазов. пишет издание Le Monde.

Отмечается, что Россия является крупнейшим в мире производителем и поставщиком необработанных алмазов и ежегодно получает из этого около 4 миллиардов долларов дохода.

Особое внимание в резолюции уделяется российской компании "Алроса", возглавляемой близким соратником президента России Владимиром Путиным и которая из своих доходов финансирует войну в Украине.

В парламентском тексте есть призыв к правительству Бельгии лоббировать в Европейском совете запрет на импорт российскими алмазами, направленный как на прямую, так и на косвенную торговлю.

В резолюции говорится, что этот запрос может быть также рассмотрен на следующем заседании G7, которое состоится 19-21 мая в японской Хиросиме.

Бельгийская резолюция, за которую во вторник проголосовали даже депутаты от оппозиции, должна быть представлена в начале мая на пленарном заседании палаты.

Пока бельгийские власти выразили оговорку о возможном запрете импорта алмазов, опасаясь, что торговля из Антверпена переместится в другие опорные пункты, такие как Дубай.

Ранее сообщалось, что руководство Бельгии не помешает введению санкций Европейского Союза на импорт российских алмазов.