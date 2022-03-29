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Бельгия не будет мешать санкциям ЕС против импорта алмазов из России
Руководство Бельгии не будет препятствовать введению санкций Европейского Союза на импорт российских алмазов.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в интервью местному радио, сообщает Idex Online.
"Хотел бы официально заявить, что наша страна никогда не препятствовала каким-либо мерам в отношении алмазов. Наша страна не вмешивалась в этот вопрос", – отметил премьер.
При этом Де Кроо подчеркнул, что Бельгия не будет возражать против санкций, принятых остальной частью ЕС против России в ответ на ее вторжение в Украину.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как передает "Интерфакс", ранее премьер Бельгии высказывал мнение, что санкции, вызванные войной в Украине, должны влиять более на РФ, чем на ЕС.
По его словам, запрет импорта алмазов из России не обсуждался. Правительство страны столкнулось с призывами ряда бельгийских политических партий о прекращении ввоза алмазов из РФ.
Стоит отметить, что в бельгийском Антверпене расположен крупнейший центр торговли алмазами.
По объему импорта российских алмазов эта европейская страна уступает только Индии, которая производит 95% бриллиантов в мире. Там же, в Индии, проходит огранку основная масса алмазного сырья из России.
Ранее сообщалось, что ювелирный ритейлер Tiffany & Co из США прекратил закупки продукции из России.
Запрет распространяется на драгоценные камни, добытые в России по состоянию на 21 марта.
Компания не уточнила, будет ли она приобретать алмазы, которые добыты в РФ до конфликта и находятся в процессе огранки либо полирования.
Напомним, в США запрещено ввозить бриллианты из Российской Федерации.
Источник фото: ua.depositphotos.com