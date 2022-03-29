Бельгия не будет мешать санкциям ЕС против импорта алмазов из России

Руководство Бельгии не будет препятствовать введению санкций Европейского Союза на импорт российских алмазов.

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Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в интервью местному радио, сообщает Idex Online.

"Хотел бы официально заявить, что наша страна никогда не препятствовала каким-либо мерам в отношении алмазов. Наша страна не вмешивалась в этот вопрос", – отметил премьер.

При этом Де Кроо подчеркнул, что Бельгия не будет возражать против санкций, принятых остальной частью ЕС против России в ответ на ее вторжение в Украину.

Как передает "Интерфакс", ранее премьер Бельгии высказывал мнение, что санкции, вызванные войной в Украине, должны влиять более на РФ, чем на ЕС.

По его словам, запрет импорта алмазов из России не обсуждался. Правительство страны столкнулось с призывами ряда бельгийских политических партий о прекращении ввоза алмазов из РФ.

Стоит отметить, что в бельгийском Антверпене расположен крупнейший центр торговли алмазами.

По объему импорта российских алмазов эта европейская страна уступает только Индии, которая производит 95% бриллиантов в мире. Там же, в Индии, проходит огранку основная масса алмазного сырья из России.

Ранее сообщалось, что ювелирный ритейлер Tiffany & Co из США прекратил закупки продукции из России.

Запрет распространяется на драгоценные камни, добытые в России по состоянию на 21 марта.

Компания не уточнила, будет ли она приобретать алмазы, которые добыты в РФ до конфликта и находятся в процессе огранки либо полирования.

Напомним, в США запрещено ввозить бриллианты из Российской Федерации.

Источник фото: ua.depositphotos.com