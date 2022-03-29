Бельгія не заважатиме санкціям ЄС проти імпорту алмазів із Росії

Керівництво Бельгії не перешкоджатиме запровадженню санкцій Європейського Союзу на імпорт російських алмазів.

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Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо в інтерв'ю місцевому радіо, повідомляє Idex Online.

"Хотів би офіційно заявити, що наша країна ніколи не перешкоджала будь-яким заходам щодо алмазів. Наша країна не втручалася у це питання", — зазначив прем'єр.

При цьому Де Кроо підкреслив, що Бельгія не заперечуватиме проти санкцій, прийнятих рештою ЄС проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

Як передає "Інтерфакс", раніше прем'єр Бельгії висловлював думку, що санкції, спричинені війною в Україні, мають впливати більше на РФ, ніж на ЄС.

За його словами, заборона імпорту алмазів із Росії не обговорювалася. Уряд країни зіткнувся із закликами низки бельгійських політичних партій про припинення ввезення алмазів із РФ.

Варто зазначити, що у бельгійському Антверпені розташовано найбільший центр торгівлі алмазами.

За обсягом імпорту російських алмазів ця європейська країна поступається лише Індії, яка виробляє 95% діамантів у світі. Там же, в Індії, проходить ограновування основна маса алмазної сировини з Росії.

Раніше повідомлялося, що ювелірний рітейлер Tiffany & Co зі США припинив закупівлю продукції з Росії.

Заборона поширюється на дорогоцінне каміння, здобуте в Росії станом на 21 березня.

Компанія не уточнила, чи купуватиме вона алмази, які здобуті до конфлікту і перебувають у процесі ограновування чи полірування.

Нагадаємо, у США заборонено ввозити діаманти із Російської Федерації.

Джерело фото: ua. depositphotos. com