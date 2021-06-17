1098 карат: в Ботсване нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире

В Ботсване показали алмаз, предварительно считающийся третьим крупнейшим в мире среди когда-либо найденных. Камень в 1098 карат лишь немного уступает в размерах второму по величине алмазу в мире — Леседи ла Рона, весом в 1111 карат, тоже найденному в Ботсване в 2015 году.

Уникальную находку две недели назад сделала компания Debswana, совместное предприятие правительства Ботсваны и мирового алмазного гиганта De Beers, пишет BBC.

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"Это самый большой алмаз, который Debswana находила за всю историю своей более, чем 50-летней работы, — сказал исполняющий обязанности управляющего директора компании Линетт Армстронг, — По нашим предварительным оценкам, это может быть третий по величине камень ювелирного качества".

BOTSWANA'S 1,098 CARAT DIAMOND 💎



LOOK: A 1,098 carat diamond, believed to be the third largest gem-quality stone ever to be mined, has been discovered in Botswana.



The stone was presented to President Mokgweetsi Masisi on June 16. 📷 Debswana Diamond Company via Reuters pic.twitter.com/fTfVHn7exV — Rappler (@rapplerdotcom) June 17, 2021

16 июня камень был продемонстрирован президенту Ботсваны Мокветси Масиси, а имени еще не получил. Более того, эксперты еще не обнародовали потенциальную стоимость драгоценности. Однако, как пишет издание, в 2017 году второй по величине алмаз Леседи ла Рона был продан за $53 млн.

This afternoon Botswana's president announced that they discovered the 3rd biggest diamond in the world. pic.twitter.com/jrqeBggIiW — Kasi Economy Group (@KasiEconomy) June 16, 2021

Самым крупным из когда-либо найденных алмазов считается Куллинан весом в 3106 карат, найденный в Южной Африке в 1905 году. Сейчас существует девять частей этого камня.

Напомним, что датский производитель ювелирных украшений Pandora, являющийся крупнейшим в мире, решил отказаться от использования натуральных алмазов в пользу выращенных в лаборатории.

Компания объявила о выпуске своей первой коллекции бриллиантов, созданных в лаборатории, — Pandora Brilliance. Сначала коллекция будет доступна лишь в Великобритании, а ее глобальный запуск на других ключевых рынках ожидается в 2022 году.