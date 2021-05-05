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В мире 1 час назад

Pandora отказалась от использования натуральных алмазов в пользу искусственных

Запуск новой коллекции отмечает новую веху для компании: она больше не будет использовать добытые алмазы

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Датский производитель ювелирных украшений Pandora, являющийся крупнейшим в мире, решил отказаться от использования натуральных алмазов в пользу выращенных в лаборатории. Как говорится в сообщении компании, она объявила о выпуске своей первой коллекции бриллиантов, созданной в лаборатории, — Pandora Brilliance.

Первоначально коллекция будет доступна лишь в Великобритании, а ее глобальный запуск на других ключевых рынках ожидается в 2022 году.

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Компания объясняет, что стремится тем самым сделать украшения с бриллиантами доступными для более широкой аудитории, а также использовать лишь экологически чистые продукты.

"Ожидается, что рынок ювелирных изделий с бриллиантами будет продолжать расти, а бриллианты, созданные в лаборатории, опережают общий рост отрасли. Алмазы, созданные в лаборатории, идентичны добытым алмазам... Они имеют одинаковые оптические, химические, термические и физические характеристики и классифицируются по тем же стандартам, известным как 4C (огранка, цвет, чистота и караты), прежде чем попасть в коллекцию Pandora Brilliance", — сообщает производитель.

В новую коллекцию входят кольца, браслеты, ожерелья и серьги из стерлингового серебра, твердого желтого золота 14 карат или белого золота 14 карат. Каждое изделие украшено одним вручную созданным в лаборатории бриллиантом, установленным также вручную. Они имеют форму, напоминающую знак бесконечности.

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Коллекция получила сертификацию углеродной нейтральности (о нулевом выбросе углекислого газа при производстве) согласно CarbonNeutral Protocol. Она распространяется на сами ювелирные изделия Pandora Brilliance, их упаковку и транспортировку.

"Созданные в лаборатории бриллианты коллекции выращены с использованием источников энергии, возобновляемых в среднем на более чем 60%. А выбросы парниковых газов от невозобновляемых источников энергии компенсируются сертификацией CarbonNeutral. Когда в следующем году Pandora представит коллекцию по всему миру, ожидается, что бриллианты будут производиться с использованием 100% возобновляемых источников энергии", — говорят в компании.

Pandora Brilliance можно будет купить в Великобритании уже с 6 мая. Стоимость изделий начинается от 250 фунтов стерлингов, масса камней составляет от 0,15 до 1 карата.

Отметим также, что в первом квартале 2021 года мировой спрос на золото снизился на 23%.

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