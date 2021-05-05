Pandora отказалась от использования натуральных алмазов в пользу искусственных

Датский производитель ювелирных украшений Pandora, являющийся крупнейшим в мире, решил отказаться от использования натуральных алмазов в пользу выращенных в лаборатории. Как говорится в сообщении компании, она объявила о выпуске своей первой коллекции бриллиантов, созданной в лаборатории, — Pandora Brilliance.

Первоначально коллекция будет доступна лишь в Великобритании, а ее глобальный запуск на других ключевых рынках ожидается в 2022 году.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Компания объясняет, что стремится тем самым сделать украшения с бриллиантами доступными для более широкой аудитории, а также использовать лишь экологически чистые продукты.

"Ожидается, что рынок ювелирных изделий с бриллиантами будет продолжать расти, а бриллианты, созданные в лаборатории, опережают общий рост отрасли. Алмазы, созданные в лаборатории, идентичны добытым алмазам... Они имеют одинаковые оптические, химические, термические и физические характеристики и классифицируются по тем же стандартам, известным как 4C (огранка, цвет, чистота и караты), прежде чем попасть в коллекцию Pandora Brilliance", — сообщает производитель.

В новую коллекцию входят кольца, браслеты, ожерелья и серьги из стерлингового серебра, твердого желтого золота 14 карат или белого золота 14 карат. Каждое изделие украшено одним вручную созданным в лаборатории бриллиантом, установленным также вручную. Они имеют форму, напоминающую знак бесконечности.

Коллекция получила сертификацию углеродной нейтральности (о нулевом выбросе углекислого газа при производстве) согласно CarbonNeutral Protocol. Она распространяется на сами ювелирные изделия Pandora Brilliance, их упаковку и транспортировку.

"Созданные в лаборатории бриллианты коллекции выращены с использованием источников энергии, возобновляемых в среднем на более чем 60%. А выбросы парниковых газов от невозобновляемых источников энергии компенсируются сертификацией CarbonNeutral. Когда в следующем году Pandora представит коллекцию по всему миру, ожидается, что бриллианты будут производиться с использованием 100% возобновляемых источников энергии", — говорят в компании.

Pandora Brilliance можно будет купить в Великобритании уже с 6 мая. Стоимость изделий начинается от 250 фунтов стерлингов, масса камней составляет от 0,15 до 1 карата.

Отметим также, что в первом квартале 2021 года мировой спрос на золото снизился на 23%.