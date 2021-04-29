Александр Лицкевич из Люкс Групп называет топ драгоценных камней, которые всегда в тренде

Ювелирные украшения — незаменимая составляющая любого образа. Они добавляют настроение, расставляют акценты и просто подчеркивают безупречный вкус своей владелицы. Особенно модницы ценят аксессуары с камнями. Они так и привлекают к себе своим блеском и безупречным внешним видом.

Каких только вставок не встречается, но Александр Лицкевич из Люкс Групп поможет составить топ драгоценных камней, которые всегда в тренде. Каждая модница будет в восторге.

На какие драгоценные вставки обратить внимание?

Бриллиант

Этот камень считается ювелирной классикой. Если не знаете о предпочтениях близкого человека, выбирайте изделия с прозрачным бриллиантом. Они подходят абсолютно всем.

Если вы не фанаты классики, обратите внимание на цветные бриллианты. Черные, красные, желтые, розовые — список будет еще долго продолжаться. Помните, что некоторые из них стоят очень дорого. Это связано с тем, что в природе редко встречаются. Lux Groups советует хорошо подумать, прежде чем принять решение.

Сапфир

Модницы привыкли, что такие вставки бывают исключительно синего цвета. Да, традиционно встречаются именно такие камни, но не стоит забывать о других цветах. Количество оттенков впечатляет, но стоит помнить об одном исключении. Сапфиры не бывают красными.

Рубин

Этот камень ассоциируется со страстью, огнем и не зря. Ведь его цветовая гамма такая же насыщенная: красный, яркий розовый.

Изумруд

От такой вставки веет прохладой и одновременно спокойствием. Различные оттенки зеленого так и манят к себе. Одни камни более яркие, другие тусклые. А еще в изумруде некоторые замечают голубоватые или желтоватые оттенки.

Жемчуг

Одна из самых красивых и женственных вставок. Она впечатляет формами и цветовой гаммой. Все привыкли к круглым жемчужинам белого цвета. А как насчет продолговатых или вообще непонятных очертаний розовых, золотистых или даже темных тонов. Выбор просто огромный.

По словам Александра Лицкевича, на этом список с драгоценными камнями не заканчивается. Его еще можно долго продолжать. Когда будете подбирать украшения для себя или для близкого человека, запомните несколько простых рекомендаций:

Какие предпочтения у любимого человека. Если точно знаете, что нравятся сапфиры или изумруды, ищите их. Не уверены в этом, обратите внимание на бриллианты. С ними точно не прогадаете.

Учитывайте возраст той, кому предназначаются аксессуары. Дамам можете смело выбирать более яркие и броские вещи, а вот девушкам ищите более аккуратные варианты.

Как часто будете носить подобные изделия. На каждый день подбирайте максимально аккуратные варианты, чтобы не нарушать правила этикета. Что касается вечерних моделей, здесь нет ограничений.

Когда будете подбирать украшения с камнями, учитывайте особенности внешности. Так это касается цвета глаз, волос и кожи. Подобранные вставки должны подчеркивать ваши достоинства и делать вас еще красивее.

В этих рекомендациях нет ничего сложного. Просто заранее продумайте некоторые тонкости, и удастся подобрать невероятной красоты изделия. Как утверждает Александр Лицкевич из Люкс Групп, украшения с камнями достойно пополнят каждую шкатулку и прекрасно впишутся в любой образ. Пускай каждый наряд будет потрясающим и изумительным.