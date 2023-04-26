Парламент Бельгії закликає заборонити імпорт російських алмазів до Європи

Палата представників Бельгії проголосувала за резолюцію, яка виступає за заборону імпорту російських алмазів до Європейського Союзу.

У тексті резолюції йдеться про те, що, через Антверпен (бельгійське місто, яке є головним майданчиком для світової торгівлі необробленими алмазами) відбувається транзит близько 85% необроблених алмазів з усього світу і 40% промислових алмазів. пише видання Le Monde.

Зазначається, що Росія є найбільшим у світі виробник та постачальником необроблених алмазів і щороку отримує з цього близько 4 мільярдів доларів доходу.

Особлива увага у резолюції приділяється російської компанії "Алроса", яку очолює близький соратник президента Росії Володимира Путіна, та яка із своїх прибутків фінансує війну в Україні.

У парламентському тексті є заклик до уряду Бельгії лобіювати в Європейській раді заборону на імпорт російськими алмазами, спрямовану як на пряму, так і на непряму торгівлю.

В резолюції зазначається, що цей запит може бути також розглянутий на наступному засіданні G7, яке відбудеться 19-21 травня в японській Хіросімі.

Бельгійська резолюція, за яку у вівторок проголосували навіть депутати від опозиції, має бути представлена ​​на початку травня на пленарному засіданні палати.

Поки що бельгійська влада висловила застереження щодо можливої ​​заборони імпорту алмазів, побоюючись, що торгівля з Антверпена переміститься до інших опорних пунктів, таких як Дубай.

Раніше повідомлялося, що керівництво Бельгії не перешкоджатиме запровадженню санкцій Європейського Союзу на імпорт російських алмазів.