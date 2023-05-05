Усі відсотки від заморожених російських активів Бельгія направить Україні

Бельгія планує спрямувати 180 млрд дол Україні - ці кошти країна отримала від заморожених російських активів. Таку інформацію озвучив прем‘єр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час спільної пресконференції з президентом України.

Як повідомив прем’єр-міністр, в березні Бельгія вирішила направити частину відсотків від податку на заморожені активи на підтримку України. Але уряд вирішив для цього всі отримані відсотки.

"Зараз ми досліджуємо, як можемо повністю використати доходи з цих російських активів на підтримку відбудови України. Бельгія готова відігравати провідну роль у цьому в Європейській комісії", – заявив прем’єр-міністр Бельгії.

Бельгія є однією з європейських країн, які заморозили найбільше російських активів.

Як стало відомо в квітні, в 2022 році Бельгії вдалося заробити 625 млн євро, для цього оподаткувавши доходи заморожених російських активів.

в Бельгії заморозили 250,6 млрд євро російських активів, розміщених через Euroclear, міжнародний депозитарій і компанію з розрахунків/доставки облігацій та акцій, яка зберігає величезну кількість заморожених російських активів.Euroclear реінвестував ці гроші, тож зміг отримати прибутки у розмірі 821 млн євро. З останньої суми зняли податок за підвищеною ставкою.

Бельгія заморозила 50,5 мільярда євро, що належать особам, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під фінансові санкції після вторгнення Росії до України.

Деякі з них були запроваджені після анексії Росією Криму у 2014 році, проте більшість було запроваджено після вторгнення в Україну у лютому поточного року. Зазначається, що станом на квітень було відомо про заморожування Бельгією активів РФ лише на 3,5 мільярда євро.