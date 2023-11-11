В ОП намекнули, что Маск предлагает разрешить РФ "продолжить вырезать гражданских, пока мир не захлебнется кровью"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что заявления иностранцев из дальних стран, подталкивающих Украину на переговоры с Россией, свидетельствуют о непонимании сути войны между ними и истинной цели РФ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, дав понять, что комментирует последнее заявление американского миллиардера, руководителя компаний SpaceX и Tesla и владельца соцсети X (Twitter) Илона Маска.

По мнению представителя ОП, когда кто-то в России произносит слово "переговоры", он в действительности прямо призывает не дать РФ проиграть и ответить за преступления, сохранить ей "возможность убивать, насиловать, захватывать, заставить Украину смириться и встать на колени".

"Когда кто-то, кто комфортно сидит за тысячи километров от войны и важно рассуждает о чужих судьбах, предлагает Украине согласиться на "переговоры/капитуляцию" после 600+ дней кровавого геноцида, он действительно предлагает позволить России продолжить совершать преступления, вырезать гражданское население, убивать глобальные правила. Пока мир окончательно не захлебнется демократической кровью и не признает тиранов глобальными лидерами", - написал он.

Подоляк задался вопросом, что может двигать представителями демократических стран, когда они делают такие заявления. По его заключению, они не осознают мотивы стороны, защищающей свое право на существование.

"И если с кровожадностью россиян все понятно, то что движет отдельными гражданами Стран Демократии, так и не понявшими суть этой войны, ее природу и истинную цель России? Они даже не хотят осознать мотивы тех, кто, теряя близких, защищает свое право на собственную жизнь и свободу", - заявил советник главы ОП.

Отметим, что перед этим Маск заявил, что посоветовал бы украинскому президенту Владимиру Зеленскому перестать посылать молодежь на фронт, поскольку это приводит к слишком большим человеческим потерям.

"Я бы посоветовал ему не посылать цвет украинской молодежи гибнуть в окопах. Независимо от того, будет ли он вести переговоры с Путиным или нет: просто не делай этого. Кто бы ни шел на фронт, он потеряет масштабное количество людей. И история не будет снисходительна к ним", - сказал предприниматель.