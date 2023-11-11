В ОП натякнули, що Маск пропонує дозволити РФ "продовжити вирізати цивільних, поки світ не захлинеться кров'ю"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що заяви іноземців з далеких країн, що підштовхують Україну на переговори з Росією, свідчать про нерозуміння суті війни між ними та справжньої мети РФ.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, давши зрозуміни, що коментує останню заяву американського міліардера, керівника компаній SpaceX і Tesla та власника соцмережі X (Twitter) Ілона Маска.

На думку представника ОП, коли хтось у Росії промовляє слово "переговори", він насправді прямо закликає не дати РФ програти та відповісти за злочини, зберегти їй "можливості вбивати, ґвалтувати, захоплювати, змусити Україну змиритися й стати на коліна".

"Коли хтось, хто комфортно сидить за тисячі кілометрів від війни та поважно розмірковує про чужі долі, пропонує Україні погодитися на "переговори/капітуляцію" після 600+ днів кривавого геноциду, він насправді пропонує дозволити Росії продовжити скоювати злочини, вирізати громадянське населення, вбивати глобальні правила. Поки світ остаточно не захлинеться демократичною кров'ю й не визнає тиранів глобальними лідерами", - написав він.

Подоляк задався питанням, що саме може рухати представниками демократичних країн, коли вони роблять такі заяви. За його висновком, вони не усвідомлюють мотиви сторони, яка захищає своє право на існування.

"І якщо з кровожерливістю росіян усе зрозуміло, то що рухає окремими громадянами Країн Демократії, які так і не зрозуміли суті цієї війни, її природи та справжньої мети Росії? І навіть не хочуть усвідомити мотиви тих, хто, втрачаючи близьких, захищає своє право на власне життя та свободу", - заявив радник голови ОП.

Зазначимо, що перед цим Маск заявив, що порадив би українському президентові Володимиру Зеленському перестати надсилати молодь на фронт, оскільки це призводить до надто великих людських втрат.

"Я б порадив йому не посилати цвіт української молоді гинути в окопах. Незалежно від того, буде він вести перемовини з Путіним чи ні: просто не роби цього. Хто б не йшов на фронт, втратить масштабну кількість людей. І історія не буде ласкавою до них", - сказав підприємець.