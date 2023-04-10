Маск не захотів видаляти в Twitter пост Медведєва щодо України

Власник Twitter Ілон Маск відмовився видаляти твіт колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про те, що "Україна зникне, бо нікому непотрібна".

Про це він написав в соцмережі.

"Мені сказали, що Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тому він мені не найкращий друг. Всі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують", - аргументував своє рішення Маск.

Раніше один з користувачів соцмережі написав, що допис Медведєва є закликом до геноциду українців, і висказав Маску, що той не дотримується антиросійських санкцій й сам порушив правила Twitter, дозволивши посадовим особам Росії повернутися на платформу. Він звинуватив Маска в спекуляції.

Нагадаємо, що Twitter перестала обмежувати державні російські і китайські ЗМІ, таким чином не дотримуючись раніше заявленої політики щодо медіа, які контролює влада.