Маск не захотел удалять в Twitter пост Медведева об Украине

Владелец Twitter Илон Маск отказался удалять твит бывшего президента России Дмитрия Медведева о том, что "Украина исчезнет, потому что никому не нужна".

Об этом он написал в соцсети.

"Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому он мне не самый лучший друг. Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают", - аргументировал свое решение Маск.

Ранее один из пользователей соцсети написал, что сообщение Медведева является призывом к геноциду украинцев, и высказал Маску, что тот не соблюдает антироссийские санкции и сам нарушил правила Twitter, позволив должностным лицам России вернуться на платформу. Он обвинил Маска в спекуляции.

Напомним, что Twitter перестала ограничивать государственные российские и китайские СМИ, таким образом не соблюдая ранее заявленную политику в отношении медиа, которые контролируют власти.