Выборы в США: за кого бы проголосовали граждане каждой из европейских стран — опрос

Во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят президентские выборы. Граждане выбирают лидера страны на ближайшие четыре года. На должность главы Белого дома претендуют Камала Гаррис и Дональд Трамп. Поэтому в Европе социологи спросили, за кого из двух кандидатов в президенты США проголосовали бы граждане каждой из европейских стран.

Об этом пишет europeelects.eu.

Результат выборов в США, конечно, интересует всех потому, что конечный выбор будет иметь значительные последствия для остального мира.

Социологи спрашивали население в разных европейских странах, за кого бы они проголосовали, если бы имели на это право.

Опросы, приведенные ниже, сугубо касаются гипотетических намерений проголосовать по следующему принципу: "Если бы вы голосовали на выборах президента США, за кого бы вы проголосовали?".

Так, большинство стран Западной и особенно Северной Европы проголосовали бы за кандидата от Демократической партии Камалу Гаррис с большим преимуществом. На другом конце шкалы находятся Россия, Сербия, Грузия и Венгрия, которые бы проголосовали за Дональда Трампа из Республиканской партии, если бы им предоставили такую возможность.

К сожалению, Украины нет в этом опросе.

Чего ждать Украине от каждого из кандидатов

Проукраинские заявления Гаррис дают основания ожидать от нее продолжения курса Джо Байдена в поддержку Украины. В то же время считать эту поддержку безоговорочной и слишком эффективной, даже при всем уважении к действующему президенту США, нельзя учитывать постоянное опасение "эскалации". Пока нет сдвигов в вопросе снятия ограничений на использование западного оружия для поражения целей в глубине территории России и также непонятны шансы на позитивную динамику в вопросе членства Украины в НАТО.

По мнению многих экспертов, по крайней мере, в начале своей возможной каденции Гаррис не выйдет за пределы политического "пакета" на украинском направлении, сформированного ее предшественником.

В то же время из заявлений Трампа и членов его команды можно заключить, что он планирует достичь прекращения огня, в основном ,давя на украинскую сторону, включая побуждение к территориальным уступкам России.

В Госдепе опасаются, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

Трамп заявлял, что будет поощрять Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, не выполняющей указания по расходам на оборону. Он также выступил против дальнейшей финансовой помощи Украине. А в случае победы на президентских выборах 2024 обещал закончить войну между Россией и Украиной за 24 часа, посадив президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией. При этом президент подчеркивал, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.

Выборы президента США

Очередные выборы президента США проходят 5 ноября.

Голосование проходит не непосредственно за президента или вице-президента – американцы выбирают Коллегию выборщиков. Именно они в декабре должны избрать нового президента и вице-президента США.

В общей сложности в Коллегии избирателей 538 членов. Для победы требуется не менее 270 голосов. Инаугурация 47 президента США состоится 20 января 2025 года.

За пост президента США в этом году соревнуются два кандидата: Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Гаррис – от Демократической партии.