Зеленський поговорив з Трампом: про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, який здобув перемогу на президентських виборах у США.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х.

"Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", - підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що вони з Трампом домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Президент наголосив, що сильне й непохитне лідерство США "є життєво важливим для світу і для справедливого миру".

Раніше Зеленський заявив, що цінує прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах.

"Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", - резюмував гарант.

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. За попередніми підрахунками голосів, республіканець Дональд Трамп переміг демократку Камалу Гарріс. Дональд Трамп вже встиг оголосити себе 47-м президентом США, але офіційні результати все ще не оприлюднені.

Чого очікувати Україні від президенства Трампа

Із заяв Трампа та членів його команди можна зробити висновок, що він планує досягти припинення вогню, здебільшого тиснучи на українську сторону, включно зі спонуканням до територіальних поступок Росії.

У Держдепі побоюються, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

Трамп заявляв, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону. Він також виступив проти подальшої фінансової допомоги Україні. А у разі перемоги на президентських виборах 2024 року обіцяв закінчити війну між Росією та Україною за 24 години, посадивши президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Зеленський закликав Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією. При цьому президент наголошував, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.