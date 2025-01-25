Администрация Трампа приостановила иммиграционные программы, в том числе и для украинцев – СМИ

Чиновники Министерства внутренней безопасности США объявили о временной приостановке ряда иммиграционных программ, позволявших людям из нестабильных регионов мира получать временный статус в США. Это касается и украинцев, воспользовавшихся инициативой "Единение ради Украины".

Об этом пишу The New York Times со ссылкой на письмо миграционного ведомства.

Директива изложена в электронном письме, направленном одним из высокопоставленных должностных лиц Службы гражданства и иммиграции США (USCIS). Она предусматривает немедленное прекращение рассмотрения заявок по ряду программ для принятия решения об их будущем.

Какие программы приостановлены

" Единение ради Украины" (Uniting for Ukraine) . Запущена при президентстве Джо Байдена в ответ на войну в Украине. По этой программе более 150 тысяч украинцев получили разрешение на временное проживание в США при наличии финансового спонсора.

CBP One. Позволяла мигрантам из Кубы, Венесуэлы, Гаити и Никарагуа получать статус по упрощенной процедуре. Эта инициатива приостановлена с понедельника.

Программы воссоединения семей. Ориентированы на семьи, стремившиеся соединиться со своими близкими в США. Программа для несовершеннолетних из Центральной Америки. Предоставляла возможность детям из стран Центральной Америки, где у них есть родственники, переезжать в США.

Мотивы решения Трампа

Президент Дональд Трамп заявил, что многие из этих программ противоречат его политике по иммиграции. Он подписал указ, обязывающий Министерство внутренней безопасности прекратить все программы условно-досрочного увольнения, не соответствующие его исполнительным распоряжениям.

Решение также демонстрирует намерение администрации ограничить любые гуманитарные инициативы, позволяющие значительному количеству людей временно въезжать в страну без полного прохождения процедуры получения статуса беженца.

Директор Международной организации по вопросам беженцев Яэль Шахер охарактеризовала это решение как враждебное отношение к гуманитарной иммиграции. Она сравнила прекращение программ с блокировкой доступа в приют на границе.

Правозащитники предупреждают, что такие действия могут значительно усложнить жизнь людей, бегущих от войны, политических преследований и гуманитарных кризисов.

Последствия для украинцев

Украинцы, которые рассчитывали воспользоваться программой "Единение ради Украины", оказались в неопределенной ситуации. Эта инициатива была одним из ключевых инструментов, помогавших людям, пострадавшим от войны, найти временное убежище в США.

По состоянию на сентябрь 2023 более 150 тысяч украинцев воспользовались этой программой. Однако теперь рассмотрение заявок остановлено, и их перспективы зависят от окончательного решения администрации Трампа.

Что дальше?

Приостановленные программы будут просматриваться, чтобы определить, отвечают ли они новым требованиям администрации. Пока пересмотр продолжается, люди, подавшие заявки, остаются без четкого ответа об их статусе.

Администрация сигнализирует о намерениях дальнейшего ограничения иммиграции, в частности, в гуманитарной сфере.

Эти действия могут усилить напряжение среди гражданских активистов и международного сообщества, выступающих за поддержку искателей убежища и гуманитарную помощь.

Сколько украинцев переехали в США с 2022 года

По данным CBS news, за два года после начала полномасштабной войны в Украине иммиграционные службы США одобрили более 236 тысяч заявок в рамках программы Uniting for Ukraine. За этим полисом в страну прибыло более 187 тысяч украинцев.

Кроме того, еще 350 тысяч украинцев прибыли в США по другим путям, в том числе по временным визам.

В отличие от других иммиграционных программ США, прибытие украинцев в рамках программы Uniting for Ukraine произошло с минимальными противоречиями. Американские общины активно поддержали вновь прибывших, помогая им адаптироваться.

В то же время другие миграционные процессы вызывают гораздо большее напряжение. Как сообщает CBS News, массовый поток мигрантов на границе между США и Мексикой оказывает значительное давление на ресурсы городов, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Денвер.