Закупка американского оружия и миллиарды на оборону: Шмыгаль подвел итог "Рамштайна"

21 июля состоялась 29-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая в очередной раз подтвердила непреклонную поддержку свободного мира на стороне Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания.

По его словам, главной целью встречи стало укрепление оборонного потенциала украинской армии посредством координации международной помощи.

Ключевые решения и взносы партнеров

США инициирует новый механизм совместно с НАТО , который позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины . Европейские партнеры уже выразили готовность приобщиться к финансированию этой инициативы.

инициирует новый механизм совместно с , который позволит европейским странам . Европейские партнеры уже выразили готовность приобщиться к финансированию этой инициативы. Германия присоединится к инициативе передачи Украины пяти систем противовоздушной обороны Patriot , которые должны поступить вскоре. Кроме того, Германия передает более 200 000 снарядов для систем Gepard и финансирует закупку украинских дальнобойных дронов .

присоединится к инициативе передачи Украины , которые должны поступить вскоре. Кроме того, Германия передает и финансирует закупку . Канада продолжит финансирование украинского ОПК через "датскую модель" и выделяет 20 миллионов канадских долларов на обслуживание украинских танков.

продолжит финансирование украинского ОПК через и выделяет на обслуживание украинских танков. Нидерланды предоставляют 200 миллионов евро на дроны-перехватчики и 125 миллионов евро на обслуживание самолетов F-16.

предоставляют на дроны-перехватчики и на обслуживание самолетов F-16. Норвегия в 2025 году выделила в общей сложности 1 миллиард евро на закупку дронов , из которых 400 миллионов евро направлено на закупку у украинского ОПК.

в 2025 году выделила в общей , из которых направлено на закупку у украинского ОПК. Швеция готовит новый пакет, включающий средства ПВО, артиллерию и технику .

Отдельно Шмыгаль подчеркнул, что Украина рассчитывает на постоянную поддержку в 2026 году. Кредиты SAFE – критически важный источник финансирования на следующий год, и необходимо обеспечить включение Украины в эту программу.

Что известно о встрече "Рамштайн-29"

21 июля состоялась очередная, 29-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известная как формат "Рамштайн".

Среди участников "Рамштайна" присутствовали ключевые фигуры международной безопасности, в том числе Генеральный секретарь НАТО, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и Министр обороны США, а также представители десятков стран Альянса и партнеров.

Украинскую делегацию представляли Министр обороны Денис Шмыгаль, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Напомним, на 29-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" Шмыгаль заявил, что Украине необходимо 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть дефицит закупок оружия в этом году.