Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть дефицит вооруженных закупок — Шмыгаль

Украине необходимо 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть дефицит закупок оружия.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на 29-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

По его словам, это позволит Украине изготовить больше FPV-беспилотников для удержания линии фронта, больше беспилотников-перехватчиков для противодействия атакам "шахедов", а также получить дополнительное оружие глубокого удара, чтобы "вернуть войну России".

Также Шмыгаль отметил необходимость подготовки к 2026 году и призвал партнеров выделить средства для Украины в своих бюджетах на 2026 год.

"Безопасные ссуды – это еще один критический источник финансирования на следующий год, и нам нужно обеспечить включение Украины в эту программу", - отметил он.

Встреча "Рамштайн"

21 июля проходит очередная, 29-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известная как формат "Рамштайн". В этот раз заседание проходит онлайн под сопредседателем Великобритании и Германии. Во встрече принимают участие представители 52 стран.

Среди участников "Рамштайна" присутствуют ключевые фигуры международной безопасности, в том числе Генеральный секретарь НАТО, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и Министр обороны США, а также представители десятков стран Альянса и партнеров.

Украинскую делегацию представляют Министр обороны Денис Шмыгаль, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Напомним, 17 июля Верховная Рада проголосовала о назначении бывшего главы Кабмина Дениса Шмыгаля на должность министра обороны, которую до этого занимал Рустем Умеров.