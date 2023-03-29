Германия выделяет еще 12 млрд евро на вооружение: комитет Бундестага одобрил помощь Украине

Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение еще 12 млрд евро на финансирование, в частности, военной помощи для Украины. Об этом сообщает DW.

Предполагается, что на текущий год на эти цели будет выделено 3,24 млрд евро, а на последующие годы, до 2032, – 8,82 млрд евро.

Деньги будут использованы для прямых поставок оружия Украине, а также пополнения запасов Вооруженных сил Германии, арсеналы которых истощились в связи с помощью украинским военным.

Напомним, что в настоящее время Берлин выделил 2,2 млрд евро на финансирование поставок оружия в Украину, а также на заказ вооружения, которое заменит переданное.

Недавно Германия обновила список предоставленной Украине помощи. В крайний пакет вошли, в частности, инженерные машины Dachs, пулеметы для танков и другой техники, а также запчасти для Leopard 2 и Marder.