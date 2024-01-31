МВФ прогнозує зростання світової економіки у 2024 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує у 2024 році помірне економічне зростання світової економіки. Передбачається, що глобальний ріст досягне 3,1% у 2024 році та 3,2% у 2025 році.

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Про це йдеться у звіті МВФ.

Це позитивне коригування в основному зумовлене несподіваною економічною стійкістю у США, деяких великих ринках, що розвиваються, та підтримкою з боку Китаю.

Однак, прогнози на 2024–2025 роки залишаються нижчими за середні значення у 3,8% за період з 2000 по 2019 роки, через підвищення ставок центральними банками для контролю інфляції, припинення фіскальної підтримки на фоні зростаючого боргу та низького базового зростання продуктивності.

З іншого боку, за прогнозами МВФ, інфляція знижується швидше, ніж очікувалося, у більшості регіонів завдяки вирішенню проблем з пропозицією та застосуванню обмежувальної монетарної політики. Прогнозується, що загальна глобальна інфляція зменшиться до 5,8% у 2024 році та до 4,4% у 2025 році, з переглядом прогнозу на 2025 рік вниз.

У звіті зазначено, що зі зниженням інфляції ризики для глобального зростання загалом збалансовані. З іншого боку, швидше зниження інфляції може призвести до подальшого полегшення фінансових умов. Більш м’яка фіскальна політика, ніж це необхідно та ніж передбачається в прогнозах, може призвести до тимчасово більшого зростання, але з ризиком більш дорогого коригування пізніше.

Раніше в МВФ повідомляли, що російське вторгнення в Україну призвело до суттєвого погіршення прогнозів щодо глобального економічного зростання. У 2022 році МВФ знизив свій прогноз зростання світової економіки на рівні 3,6% та заявляв про високі ризики всесвітньої рецесії у 2023 році через інфляцію та уповільнення економічного зростання.

МВФ також попередив, що перспективи глобального економічного зростання протягом наступних п'яти років є найгіршими за понад три десятиліття. Там закликали країни уникати економічної фрагментації, викликаної геополітичною напругою, і вживати заходів для підвищення продуктивності.

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