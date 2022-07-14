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У МВФ дали невтішний прогноз для світової економіки через війну в Україні
Російське вторгнення в Україну призвело до суттєвого погіршення прогнозів щодо глобального економічного зростання.
Про це із посиланням на заяву глави МВФ Кристаліни Георгієвої пише The Guardian.
"Людська трагедія війни в Україні погіршилася, як і її економічний вплив, особливо через зростання цін на ресурси, що сповільнює зростання економік та посилює кризу ціни життя, впливаючи на сотні мільйонів людей у світі, особливо бідних, які не можуть дозволити собі прогодувати родини. І стає лише гірше”, – заявила Георгієва.
За її словами, 2022-й рік буде складним, а 2023-й – "ймовірно, ще важчий із великим ризиком рецесії".Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Війна в Україні суттєво погіршила глобальний економічний прогноз і лідери G20 мають докласти зусиль до вирішення економічних проблем", - заявила Георгієва.
Вона підкреслила, що МВФ цього місяця знизить свої очікування щодо глобального економічного зростання, зазначивши, що прогноз залишається "дуже невизначеним" через війну в Україні, вищу від очікуваної інфляції та пандемії COVID-19".
Нагадаємо, МВФ знизить свій прогноз зростання світової економіки на 2022 рік на рівні 3,6% втретє цього року. Також МВФ заявляє про високі ризики всесвітньої рецесії у 2023 році через інфляцію та уповільнення економічного зростання.