МВФ заявляет о высоких рисках всемирной рецессии в 2023 году

Международный валютный фонд заявляет о высоких рисках всемирной рецессии в 2023 году из-за инфляции и замедления экономического роста.

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Такой прогноз сделала директор МВФ Кристалина Георгиева, пишет Reuters.

"Перспективы со времени нашего последнего обновления значительно ухудшились. 2022 год будет тяжелым, но 2023 год, возможно, будет тяжелее. Риски рецессии в 2023 году возросли", - заявила она.

По ее словам, последние экономические данные показали, что некоторые крупные экономики, в том числе экономики Китая и России, сократились во втором квартале, отметив, что в 2023 году риски будут еще выше.

Среди причин вероятного глобального кризиса в МВФ выделяют существенное повышение процентных ставок, замедление экономического роста, ужесточение санкций, связанных с войной России, и рост инфляции.

Теперь МВФ планирует снова (уже третий раз в этом году) понизить прогноз роста мировой экономики. В прошлый раз фонд опустил его до 3,6 процента (при том, что прошлом году мировая экономика выросла на 6,1%).

Глава МВФ сообщила, что в ближайшие недели фонд понизит свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год на уровне 3,6% в третий раз в этом году, добавив, что экономисты МВФ все еще дорабатывают новые цифры.

Ожидается, что МВФ опубликует обновленный прогноз на 2022 и 2023 годы в конце июля после того, как в апреле он снизил свой прогноз почти на целый процентный пункт. Мировая экономика выросла на 6,1% в 2021 году.