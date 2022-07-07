МВФ заявляє про високі ризики всесвітньої рецесії у 2023 році

Міжнародний валютний фонд заявляє про високі ризики всесвітньої рецесії у 2023 році через інфляцію та уповільнення економічного зростання.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Такий прогноз зробила директор МВФ Крісталіна Георгієва, пише Reuters.

"Перспективи з часу нашого останнього оновлення значно погіршилися. 2022 буде важким, але 2023, можливо, буде важче. Ризики рецесії в 2023 зросли", - заявила вона.

За її словами, останні економічні дані показали, що деякі великі економіки, зокрема економіки Китаю та Росії, скоротилися в другому кварталі, зазначивши, що в 2023 році ризики будуть ще вищими.

Серед причин можливої глобальної кризи у МВФ виділяють суттєве підвищення відсоткових ставок, уповільнення економічного зростання, посилення санкцій, пов'язаних з війною Росії, та зростання інфляції.

Тепер МВФ планує знову (утретє цього року) знизити прогноз зростання світової економіки. Минулого разу фонд опустив його до 3,6 відсотка (при тому, що минулого року світова економіка зросла на 6,1%).

Глава МВФ повідомила, що найближчими тижнями фонд знизить свій прогноз зростання світової економіки на 2022 рік на рівні 3,6% втретє цього року, додавши, що економісти МВФ все ще допрацьовують нові цифри.

Очікується, що МВФ опублікує оновлений прогноз на 2022 та 2023 роки наприкінці липня після того, як у квітні він знизив свій прогноз майже на цілий процентний пункт. Світова економіка зросла на 6,1% у 2021 році.