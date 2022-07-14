В МВФ дали неутешительный прогноз для мировой экономики из-за войны в Украине

Российское вторжение в Украину привело к существенному ухудшению прогнозов о глобальном экономическом росте.

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Об этом со ссылкой на заявление главы МВФ Кристаллины Георгиевой пишет The Guardian.

"Человеческая трагедия войны в Украине ухудшилась, так же как и ее экономическое влияние, особенно из-за высоких цен на ресурсы, что замедляет рост и усугубляет кризис цены жизни, влияя на сотни миллионов людей в мире, особенно бедных, которые не могут позволить себе прокормить семьи. И становится только хуже”, – заявила Георгиева.

По ее словам, 2022-й год будет сложным, а 2023-й – "вероятно, еще тяжелее с большим риском рецессии".

"Война в Украине существенно ухудшила глобальный экономический прогноз и лидеры G20 должны приложить усилия к решению экономических проблем", - заявила Георгиева.

Она подчеркнула, что МВФ в этом месяце снизит свои ожидания относительно глобального экономического роста, отметив, что прогноз остается "очень неопределенным" из-за войны в Украине, выше ожидаемой инфляции и пандемии COVID-19".

Напомним, МВФ понизит свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год на уровне 3,6% в третий раз в этом году. Также МВФ заявляет о высоких рисках всемирной рецессии в 2023 году из-за инфляции и замедления экономического роста.