МВФ прогнозирует рост мировой экономики в 2024 году

Международный валютный фонд прогнозирует в 2024 году умеренный экономический рост мировой экономики. Предполагается, что глобальный рост достигнет 3,1% в 2024 и 3,2% в 2025 году.

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Об этом говорится в отчете МВФ.

Это положительная корректировка в основном обусловлена неожиданной экономической устойчивостью в США, некоторых крупных развивающихся рынках и поддержкой со стороны Китая.

Однако прогнозы на 2024-2025 годы остаются ниже средних значений в 3,8% за период с 2000 по 2019 годы, из-за повышения ставок центральными банками для контроля инфляции, прекращения фискальной поддержки на фоне растущего долга и низкого базового роста производительности.

С другой стороны, по прогнозам МВФ, инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, в большинстве регионов, благодаря решению проблем с предложением и применению ограничительной монетарной политики. Прогнозируется, что общая глобальная инфляция снизится до 5,8% в 2024 году и до 4,4% в 2025 году, с пересмотром прогноза на 2025 год вниз.

В отчете отмечено, что со снижением инфляции риски для глобального роста в целом сбалансированы. Кроме того, скорее снижение инфляции может привести к дальнейшему облегчению финансовых условий. Более мягкая фискальная политика, чем это необходимо и чем предполагается в прогнозах, может привести к временно большему росту, но с риском более дорогой корректировки позже.

Ранее в МВФ сообщали, что российское вторжение в Украину привело к существенному ухудшению прогнозов глобального экономического роста. В 2022 году МВФ снизил свой прогноз роста мировой экономики на уровне 3,6% и заявлял о высоких рисках всемирной рецессии в 2023 году из-за инфляции и замедления экономического роста.

МВФ также предупредил, что перспективы глобального экономического роста в течение следующих пяти лет являются худшими более чем за три десятилетия. Там призвали страны избегать экономической фрагментации, вызванной геополитическим напряжением, и принимать меры по повышению производительности.

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