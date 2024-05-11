Украинское мороженое набирает популярность за рубежом

В 2023 году на внешних рынках было продано около 10 тысяч тонн украинского мороженого, что на 44% больше по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает Украинская ассоциация аграрного экспорта со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

При этом общий доход вырос на 67%, превысив 32 млн долларов. Эти показатели стали рекордными в истории Украины.

Динамика экспорта мороженого. График: Украинская ассоциация аграрного экспорта

Куда продавали украинское мороженое

Как сообщили в ассоциации, мороженое преимущественно продавалось в страны Евросоюза, откуда получена выручка в размере более 19 млн. дол. или 60% от стоимости всего экспорта.

Основные покупатели украинского мороженого в 2023 году – Молдова (2 301 т), Германия (1 909 т), Польша (1 873 т), Израиль (963 т), Литва (509 т), Чехия (425 т).

География сбыта этого продукта достаточно диверсифицирована, ведь он экспортировался также в Ирак, США, Китай, ОАЭ, Кот-д'Ивуар, Гамбию, Канаду.

"Таким образом, мы продолжаем усиливать свои позиции на мировом рынке мороженого, о чем наша Ассоциация информировала в предыдущих тематических публикациях", - говорится в сообщении ассоциации.

Какая ситуация на рынке мороженого в 2024 году

В январе-марте 2024 года Украина продала на внешних рынках 2 тыс. т мороженого (на 23% выше показателя первого квартала 2023 года) стоимостью свыше 7 млн. дол. (+25%).

Снова большинство доходов специализированные экспортеры получают из Германии, Польши и Молдовы – около 60 %.

Украинская ассоциация аграрного экспорта констатирует, что вместе с положительной динамикой экспорта украинского мороженого и развитой географией зарубежных продаж, следует в дальнейшем развивать его потенциал, рассматривая, в частности, традиционные страны-импортеры, среди которых Саудовская Аравия, Филиппины, Малайзия, Сингапур.

Этот продукт имеет выраженную сезонность пикового производства и потребления, но оптимальный охват покупателей в разных регионах планеты поможет выровнять периодичность валютных поступлений.

Добавим, что компания "Три медведя", которая является одним из крупнейших производителей мороженого и замороженных полуфабрикатов в Украине, приобрела польскую компанию Nordis, владеющую заводом замороженных продуктов.

Также сообщалось, что Польская инспекция по сельскому хозяйству и качеству пищевых продуктов (IJHARS) запретила продажу на польском рынке в Люблине трех партий мороженого из Украины общим весом 8,48 тонн.

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