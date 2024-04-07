Польша запретила продажу 10 тонн украинского мороженого из-за проблем с качеством

Польская инспекция по вопросам сельского хозяйства и качества пищевых продуктов (IJHARS) запретила продажу на польском рынке в Люблине трех партий мороженого из Украины общим весом 8,48 тонн в связи с размораживанием.

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Как говорится в сообщении инспекции в воскресенье в соцсети X, решение было немедленно исполнено.

"IJHARS в Люблине вынес решение о запрете размещения на рынке Польши 3 партий мороженого общим весом 8482 кг, импортированного из Украины, из-за размораживания. Решение приняло немедленное исполнение", - говорится в сообщении.

IJHARS пишет, что накануне в городе Познань было принято еще одно решение о запрете продаж в Польше очередной партии украинского мороженого весом 1,44 тонны. Причиной послужило отсутствие указания на наличие подсластителя аспартама в составе продукта.

#IJHARS w Poznaniu wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski partii lodów o masie 1438 kg importowanych z Ukrainy z powodu braku deklaracji substancji słodzącej (aspartamu) w składzie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 🚫#BezpiecznaGranica pic.twitter.com/vH9M954fYb — IJHARS (@gijhars) April 6, 2024

По информации " Интерфакс-Украина ", ранее торговая инспекция Польши заявила о крупнейшем в ее истории штрафе в 1,5 млн злотых (около $380 тыс.), наложенном на компанию-импортера за ввоз на польский рынок из Украины 11,5 тыс. тонн технического рапса и кормовой пшеницы как контрафакта из-за дальнейшего использования в качестве продовольственных.

Кроме того, было принято решение о запрете импорта из Украины партии томатной пасты 57,66 тонн из-за наличия плесени.

Еще неделей ранее главный инспектор IJHARS Пшемислав Рзодкевич (Przemysław Rzodkiewicz) заявил, что за последний год 1,4% партий продукции из Украины, осмотревшейся комиссия на границе, были забракованы.

Добавим, что 4 февраля заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, наблюдающий за проверками сельхозтоваров, опубликовал снимок низкокачественной замороженной малины.

Zapleśniałe maliny cofnięte na Ukrainę.



Po takich malinach może być jeden wniosek: embargo na ukraińskie maliny mrożone, których do Polski w 2023 roku przyjechało ponad 60 tysięcy ton. pic.twitter.com/smqP7953C5 — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) February 4, 2024

"После такой малины вывод один: эмбарго на замороженную украинскую малину, которой в 2023 году в Польшу поступило более 60 тыс. тонн", - написал он.

Добавим, что раньше у Польши были претензии только к украинской агропродукции, так в начале апреля они появились и к импорту цемента из Украины. Ассоциация производителей цемента Польши пожаловалась на резкий рост украинского импорта. Глава ассоциации Збигнев Пильх сказал, что поставки из Украины в 2023 году увеличились на 350% до 330 000 тонн, тогда как собственно производство в Польше упало на 11,9% до 16,6 млн тонн.

Источник фото: ua.depositphotos.com