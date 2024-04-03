У Польши появились претензии к импорту цемента из Украины

Ассоциация производителей цемента Польши пожаловалась на резкий рост украинского импорта. Глава ассоциации Збигнев Пильх сказал, что поставки из Украины в 2023 году увеличились на 350% до 330 000 тонн, тогда как собственно производство в Польше упало на 11,9% до 16,6 млн тонн.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом пишет Bankier.pl

"Масштабы импорта из Украины растут практически ежемесячно. В 2023 году он составил 38 процентов, а в январе 2024 года почти 50 процентов от общего импорта этого материала в Польшу. Это те суммы, которые очень беспокоят нас", - сказал он.

Пильх признал, что Украина находится в фазе войны и нуждается в поддержке и притоке валюты, но он указал, что производство цемента в Украине происходит без затрат на климатическую политику, а рынок цемента локальный и производители не тратят средства на его транспортировку.

В этом свете польские цементные заводы, инвестирующие в сокращение выбросов углекислого газа, сталкиваются с неравной конкуренцией.

"Вы должны осознавать, какие проблемы испытывают производители цемента в восточной Польше", - отметил он.

Как сообщает SPС, цементная промышленность Польши ожидает законодательной поддержки в связи с внедрением более экологичных технологий, что является единственным шансом сохранить конкурентоспособность цементной промышленности. Там считают, что угрозой цементной отрасли является недобросовестный импорт цемента из Украины, где производители не несут расходы на климатическую политику.

Добавим, что в Европейском союзе постепенно начинают вводить механизм углеродной корректировки импорта (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Это первый в мире трансграничный тариф на выбросы углерода, призванный ликвидировать неконкурентное преимущество для производителей из-за пределов Евросоюза, не платящих за выбросы углерода.

Он должен заработать в полном объеме только в 2026 году. До тех пор, по мнению Пильха, цементная ветвь Польши нуждается в поддержке со стороны правительства или даже Европейского союза.

Напомним, с осени 2023 года на границе с Украиной проходят почти непрерывные протесты представителей польского бизнеса. В частности, недовольство выражали перевозчики, возмущаясь конкуренцией от украинских логистических компаний, а на данный момент протестную активность продолжают фермеры, выступающие против таможенных льгот для украинских товаропроизводителей.

Польша хочет установить двусторонние правила перемещения товаров из Украины

Еврокомиссия дала согласие на двустороннее согласование Польшей и Украиной правил, связанных с перемещением товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции.

Однако министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Чеслав Секерский даже не планирует договариваться с фермерами об остановке протестов и блокировании границы.

Я обращаюсь к фермерам, чтобы они показали обществу свою проблему – блокировкой этого не добьешься. Пока политики не вмешиваются в протесты, они были мирными и содержательными. Помните, что фермеры протестуют не только от своего имени, но и от нашего имени – потребителей", - подчеркнул он.

По информации "Укринформа", премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время совместного брифинга с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что Украина готова к дальнейшим шагам, скоординированным с соседними государствами членами ЕС и с Европейской комиссией, которые помогут урегулировать ситуацию на границе.

Источник фото: ua.depositphotos.com