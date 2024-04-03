У Польщі з'явилися претензії до імпорту цементу з України

Асоціація виробників цементу Польщі поскаржилася на різке зростання українського імпорту. Голова асоціації Збіґнєв Пільх сказав, що постачання з України у 2023 році збільшилося на 350% до 330 000 тонн, тоді як власне виробництво в Польщі впало на 11,9% до 16,6 млн тонн.

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"Масштаби імпорту з України зростають практично щомісяця. У 2023 році він становив 38 відсотків, а в січні 2024 року майже 50 відсотків від загального імпорту цього матеріалу до Польщі. Це ті суми, які нас дуже турбують", - сказав він.

Пільх визнав, що Україна перебуває у фазі війни і потребує підтримки та припливу валюти, але він вказав, що виробництво цементу в Україні відбувається без витрат на кліматичну політику, а ринок цементу локальний і виробники не витрачають кошти на його транспортування.

У цьому світлі польські цементні заводи, які інвестують у скорочення викидів вуглекислого газу, стикаються з нерівною конкуренцією

"Ви повинні усвідомлювати, які проблеми мають виробники цементу у східній Польщі", – зазначив він.

Як повідомляє SPС, цементна промисловість Польщі очікує законодавчої підтримки у зв’язку з впровадженням більш екологічних технологій, що є єдиним шансом зберегти конкурентоспроможність цементної промисловості. Там вважають, що загрозою для цементної галузі є недобросовісний імпорт цементу з України, де виробники не несуть витрати на кліматичну політику.

Додамо, що у Європейському союзі поступово починають запроваджувати механізм вуглецевого коригування імпорту (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Це перший у світі транскордонний тариф на викиди вуглецю, який покликаний ліквідувати неконкурентну перевагу для виробників з-за меж Євросоюзу, які не сплачують за викиди вуглецю.

Він має запрацювати в повному обсязі лише у 2026 році. До тих пір, на думку Пільха, цементна галузь Польщі потребує підтримки з боку уряду або навіть Європейського союзу.

Нагадаємо, з осені 2023 року на кордоні з Україною відбуваються майже безперервні протести представників польського бізнесу. Зокрема, невдоволення висловлювали перевізники, обурюючись конкуренцією від українських логістичних компаній, а наразі протестну активність продовжують фермери, які виступають проти митних пільг для українських товаровиробників.

Польща хоче встановити двосторонні правила переміщення товарів з України

Єврокомісія дала згоду на двостороннє узгодження Польщею та Україною правил, пов'язаних із переміщенням товарів, зокрема сільськогосподарської продукції.

Проте, міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Чеслав Секерський навіть не планує домовлятися з фермерами про зупинку протестів і блокування кордону.

"Я звертаюся до фермерів, щоб вони показали суспільству свою проблему – блокуванням цього не досягнеш. Поки політики не втручаються в протести, вони були мирними та змістовними. Пам’ятаймо, що фермери протестують не лише від свого імені, а й від нашого імені – споживачів", - наголосив він.

За інформацією "Укрінформу", прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом заявив, що Україна готова до подальших кроків, скоординованих з сусідніми державами членами ЄС та з Європейською комісією, які допоможуть врегулювати ситуацію на кордоні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com