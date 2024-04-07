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Агро
Дата публікації

Польща заборонила продаж 10 тонн українського морозива через проблеми з якістю

Польща заборонила продаж 10 тонн українського морозива через проблеми з якістю
Польща заборонила продаж 10 тонн українського морозива. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Польська інспекція з питань сільського господарства та якості харчових продуктів (IJHARS) заборонила продаж на польському ринку в Любліні трьох партій морозива з України загальною вагою 8,48 тонн, у зв'язку з розморожуванням.

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Як ідеться в повідомленні інспекції в неділю в соцмережі X, рішення було негайно виконано.

"IJHARS у Любліні виніс рішення про заборону розміщення на ринку Польщі 3 партій морозива загальною вагою 8482 кг, імпортованого з України, через розморожування. Рішення набрало негайного виконання", - йдеться в повідомленні.

IJHARS пише, що напередодні у місті Познань було прийнято ще одне рішення про заборону продажу в Польщі чергової партії українського морозива вагою 1,44 тонни. Причиною стала відсутність вказівки на наявність підсолоджувача аспартаму в складі продукту.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", раніше торгова інспекція Польщі заявила про найбільший в її історії штраф у 1,5 млн злотих (близько $380 тис.), накладений на компанію-імпортера за ввезення на польський ринок з України 11,5 тис. тонн технічного ріпаку та кормової пшениці як контрафакту через подальше їх використання як продовольчих.

Крім того, було ухвалено рішення про заборону імпорту з України партії томатної пасти 57,66 тонн через наявність цвілі.

Ще тижнем раніше головний інспектор IJHARS Пшемислав Рзодкевич (Przemysław Rzodkiewicz) заявив, що за останній рік 1,4% партій продукції з України, яку оглянула комісія на кордоні, було забраковано.

Додамо, що 4 лютого заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак, який наглядає за перевірками сільгосптоварів опублікував знімок низькоякісної замороженої малини.

"Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тис. тонн", - написав він.

Додамо, що раніше у Польщі були претензії лише до української агропродукції, то на початку квітня вони з'явилися й до імпорту цементу з України. Асоціація виробників цементу Польщі поскаржилася на різке зростання українського імпорту. Голова асоціації Збіґнєв Пільх сказав, що постачання з України у 2023 році збільшилося на 350% до 330 000 тонн, тоді як власне виробництво в Польщі впало на 11,9% до 16,6 млн тонн. 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко