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Польща заборонила продаж 10 тонн українського морозива через проблеми з якістю
Польська інспекція з питань сільського господарства та якості харчових продуктів (IJHARS) заборонила продаж на польському ринку в Любліні трьох партій морозива з України загальною вагою 8,48 тонн, у зв'язку з розморожуванням.
Як ідеться в повідомленні інспекції в неділю в соцмережі X, рішення було негайно виконано.
"IJHARS у Любліні виніс рішення про заборону розміщення на ринку Польщі 3 партій морозива загальною вагою 8482 кг, імпортованого з України, через розморожування. Рішення набрало негайного виконання", - йдеться в повідомленні.
IJHARS пише, що напередодні у місті Познань було прийнято ще одне рішення про заборону продажу в Польщі чергової партії українського морозива вагою 1,44 тонни. Причиною стала відсутність вказівки на наявність підсолоджувача аспартаму в складі продукту.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За інформацією "Інтерфакс-Україна", раніше торгова інспекція Польщі заявила про найбільший в її історії штраф у 1,5 млн злотих (близько $380 тис.), накладений на компанію-імпортера за ввезення на польський ринок з України 11,5 тис. тонн технічного ріпаку та кормової пшениці як контрафакту через подальше їх використання як продовольчих.
Крім того, було ухвалено рішення про заборону імпорту з України партії томатної пасти 57,66 тонн через наявність цвілі.
Ще тижнем раніше головний інспектор IJHARS Пшемислав Рзодкевич (Przemysław Rzodkiewicz) заявив, що за останній рік 1,4% партій продукції з України, яку оглянула комісія на кордоні, було забраковано.
Додамо, що 4 лютого заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак, який наглядає за перевірками сільгосптоварів опублікував знімок низькоякісної замороженої малини.
"Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тис. тонн", - написав він.
Додамо, що раніше у Польщі були претензії лише до української агропродукції, то на початку квітня вони з'явилися й до імпорту цементу з України. Асоціація виробників цементу Польщі поскаржилася на різке зростання українського імпорту. Голова асоціації Збіґнєв Пільх сказав, що постачання з України у 2023 році збільшилося на 350% до 330 000 тонн, тоді як власне виробництво в Польщі впало на 11,9% до 16,6 млн тонн.
Джерело фото: ua.depositphotos.com