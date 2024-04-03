Компания "Три медведя" приобрела польский завод по производству мороженого Nordis

Компания "Три медведя", которая является одним из крупнейших производителей мороженого и замороженных полуфабрикатов в Украине, приобрела польскую компанию Nordis, владеющую заводом замороженных продуктов.

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Об этом сообщает Forbes.

Один из крупнейших производителей замороженных продуктов в Украине приобрел первый актив за рубежом. С конца прошлого года владелец компании "Три медведя" получил контроль над польской Nordis, владеющей заводом замороженных продуктов.

Как свидетельствуют данные реестра Министерства юстиции Польши, в сентябре 2023 года у польского завода по производству полуфабрикатов и мороженого Nordis изменился менеджмент. Новым владельцем предприятия стал основатель компании "Три медведя" Дмитрий Ушмаев. В наблюдательный совет Nordis вошел директор украинского производителя Андрей Тищенко.

"Мы действительно приобрели завод Nordis в Польше", – подтвердил Ушмаев.

В собственности Nordis - завод на западе страны в 53 км от Германии и складские помещения. Компания производит более 100 видов мороженого и полуфабрикатов. Также Nordis имеет свою дистрибуционную сеть в 19 городах Польши. Предыдущий владелец и CEO Nordis – Славомир Янковский, о чем свидетельствует польский реестр прав собственности.

О том, что компания "Три медведя" планирует экспансию на европейский рынок, стало известно еще весной 2023 года. Для этого она взяла беззалоговый кредит в размере 210 млн грн в Райффайзен Банке под страховое покрытие Экспортно-кредитного агентства. Ссуда должна была быть использована для осуществления экспорта в Польшу.

"Сейчас мы реализуем стратегию экспортной экспансии. Нашим целевым рынком является Польша, где мы присутствуем с июля 2022 года", – рассказал основатель и президент ООО "Три Медведя".

Он добавил, что рынки будут постепенно расширяться и на другие страны Европы.