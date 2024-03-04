В 2023 году на рынок Румынии вышло более 300 украинских компаний: в лидерах IT-сектор

За период, начиная с полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и по сей день на румынский рынок вышли более 775 компаний из Украины. В частности, с начала 2023 года этот показатель составил более 300 украинских компаний.

Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Румынии (CCM) Михай Дарабан (Mihai Daraban), передает агентство "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что с самого начала российской агрессии CCIR поддержал релокацию украинских компаний.

"В зависимости от секторов деятельности, мы считаем, что переезд будет своевременным решением для украинского бизнеса, поскольку в румынской экономике есть сектора, которые могут принять новые компании", - подчеркнул Дарабан.

Среди более 300 украинских компаний, начавших работу в Румынии в 2023 году, значительную часть представляет IT-сектор (121 компания), на втором месте по популярности – сервисные услуги (47), на третьем – строительные работы жилых и нежилых зданий (33). Есть также компании, осуществляющие торговлю, автомобильные перевозки товаров, а также консалтинг в сфере бизнеса и управления.

Как сообщил президент CCIR, румынские компании заинтересованы в развитии в Украине таких отраслей:

зеленая энергетика;

информационные технологии;

оборонная промышленность и транспорт;

промышленность строительных материалов;

технологии с добавленной стоимостью;

аэронавтика.

Он подтвердил, что текущая ситуация обострила проблемы, с которыми сталкиваются румынские компании на украинском рынке.

"Важно больше работать над прозрачностью динамики экономической среды в Украине, предоставляя международному бизнес-сообществу более подробную информацию о таможенном и налоговом законодательстве, нормативной и общей правовой базе Украины. Кроме того, больший акцент на нормальной конкурентоспособности, предсказуемости и инструментах защиты иностранных инвестиций в Украине сможет повысить интерес румынского бизнеса к украинскому рынку", - прокомментировал он.

Сотрудничество между Украиной и Румынией

В целом, по данным Государственной таможенной службы Украины, сотрудничество Украины и Румынии выросло более чем в два раза с 2022 года. Импорт из Румынии в Украину вырос по итогам 2023 года до $1,6 млрд (с $0,8 млрд 2021 года и $1,5 млрд 2022 года), в товарном выражении - до 1,1 млн тонн (0,5 млн тонн 2021- го и 1,1 млн тонн за 2022 год). Экспорт из Украины в Румынию по итогам 2023 года составляет $3,8 млрд ($1,5 млрд 2021-го и $3,9 млрд 2022 года), 11,7 млн тонн (3,4 млн тонн 2021-го и 11 млн тонн 2022 года).

Ранее сообщалось, что на рынок Румынии вышел украинский медиасервис MEGOGO.

Также между Украиной и Румынией было заключено соглашение о сотрудничестве по повышению устойчивости и восстановлению интернет-сетей, развитию 5G и усилению сотрудничества с Евросоюзом.

Фото: ua.depositphotos.com