MEGOGO выходит на рынок еще одной европейской страны

Украинский медиасервис Megogo запускается на рынке Румынии. Это пятнадцатый рынок, где украинская компания будет предоставлять свои услуги.

Об этом сообщила пресс-служба медиасервиса.

Отмечается, что в начале своей работы в Румынии сервис сфокусируется на онлайн-телевидении с интерактивными функциями, а также будет предлагать пополняемую библиотеку из более 1000 фильмов и мультфильмов.

Теперь для пользователей доступен пакет бесплатного телевидения, а также платный пакет каналов Optim TV по цене 14.99 лей с более широким перечнем – более 100. Среди них популярные национальные каналы Kanal D, Romania TV, TraLaLa TV, TVR 1, National TV, TV1000, Viasat History, Epic Drama, Bollywood TV и другие.

"Сегодня мы делаем первый шаг в Румынии, за которым стоят годы уникального опыта работы в Украине и мире, крепкие отношения с крупнейшими международными студиями Warner Bros., Disney, Paramount и другими, а также месяцы кропотливой работы команды. Мы полагались на опыт работы на рынка Польши. Проделали большую работу по исследованию рынка и локализации продукта: начиная с языка интерфейса, учета локальных предпочтений, договоренностей с правообладателями, заканчивая платежными системами. Постепенно будем расширять каталоги, следите за обновлениями", – рассказывает Владимир Боровик, основатель и СЕО медиасервиса MEGOGO.

Также в компании сообщили, что в Румынии за развитие бизнеса будет отвечать Константин Пандела. У него более чем 15-летний опыт менеджера телевизионного бизнеса в румынской телевизионной индустрии. Ранее работал в компаниях Romtelecom, Telekom Romania и Orange Romania, ведущих игроков на румынском рынке.

Приложение MEGOGO доступно в Румынии для загрузки в Google Play и App Store, на Smart TV и вскоре на игровых консолях.

Последней страной, на рынок которой вышел медиасервис MEGOGO, была Польша. Украинский медиасервис открыл офис в Польше и расширил каталог польского контента с ориентацией на местную аудиторию в феврале 2023 года.