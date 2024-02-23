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Креативные индустрии
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Блокировка HDRezka, рекордное количество судебных приговоров по защите авторских прав и черный список сайтов: «антипиратские» достижения ИКН за 2023 год

Блокировка HDRezka, рекордное количество судебных приговоров по защите авторских прав и черный список сайтов: «антипиратские» достижения ИКН за 2023 год

Полномасштабная война демонстрирует нам важную роль и ценность контента, а также его силу и вред, когда его используют или создают мошенники. По пути к ЕС и стандартам сообщества мы продолжаем борьбу с пиратством и защищаем права интеллектуальной собственности. Далее поговорим о результатах «антипиратской» работы в Украине за 2023 год.  

Блокировка крупнейших пиратских сайтов и медиасервисов государства-агрессора

Блокировка пиратских ресурсов является эффективным инструментом для уменьшения нелегального распространения контента. Однако с ростом технической сложности и инновационностью пиратских групп индустрия постоянно сталкивается с новыми вызовами.  

Одним из важных шагов в 2023 году стало признание и идентификация «легальных» ОТТ и VOD платформ, получивших надлежащий статус — медиасервисов государства-агрессора. Среди них: IVI, Tvingle, Premier, START, More TV, OKKO, KION, VIJU, Лайм HD TV, Смотрешка, Триколор, Цифровое ТВ 20.  

Также по обращениям Инициативы «Чистое небо» в Национальный совет по телевидению и радиовещанию более 200 доменных имен пиратских «киносайтов», размещающих нелегальный контент, запретили к распространению на территории Украины за нарушение норм медийного законодательства. Среди них выделяются такие известные ресурсы, как HDRezka, Filmix, Baskino, Kinokrad, Kinogo, Kinozapas, Kinotochka, «ГидОнлайн». В скором времени их должны заблокировать провайдеры телекоммуникаций.  

Более того, при содействии Киберполиции Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ ДССЗИ) заблокирован доступ к одному из наиболее популярных пиратских сайтов EDEM TV.

«Антипиратские» изменения в законодательство и уголовная ответственность воров контента

В 2023 году вступила в силу норма о запрете размещения рекламы на вебсайтах, включенных в Национальный перечень ресурсов, нарушающих права интеллектуальной собственности (WIPO ALERT). Закон определяет механизм реализации запрета и устанавливает ответственность за нарушение, включая значительные штрафы до 2130000 грн за размещение рекламы азартных игр. Это создает мощный инструмент для уменьшения финансовых потоков пиратских ресурсов, прибегающих к нарушению прав интеллектуальной собственности.

Следует отметить также начало нашего сотрудничества с Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Проведен ряд рабочих встреч и обсуждений, направленных на укрепление контроля и надзора за сферой азартных игр. Совместно с КРАИЛ провели круглый стол для представителей рынка азартных игр. Темой обсуждения стала «Практическая реализация законодательных изменений рекламы в сфере организации и проведения азартных игр».  

Постоянное взаимодействие и обмен информацией с Киберполицией позволили правообладателям нарушить ряд новых уголовных производств и получить рекордное количество судебных приговоров о привлечении воров контента к уголовной ответственности. Например, впервые в Украине был осужден организатор видеобалансера (CDN-плеера), который снабжал пиратским контентом владельцев   нелегальных киносайтов

Черный список сайтов

С начала 2017 года, а сейчас вместе с отраслевым объединением IAB Ukraine и крупнейшими участниками рынка интерактивной рекламы, мы работаем над формированием и систематическим обновлением перечня вебсайтов, которые используют контент с нарушением прав интеллектуальной собственности. Этот перечень продолжает являться важным инструментом саморегулирования рекламного рынка во избежание размещения рекламы на пиратских ресурсах, что способствует уменьшению финансовой поддержки нелегальных источников контента.  

В планах на 2024 год

Подытоживая, 2023 год стал важным этапом полноценного возобновления борьбы с пиратством в Украине. Блокировка нелегальных ресурсов и сотрудничество с государственными структурами над законодательными антипиратскими изменениями способствовали созданию более безопасной среды для потребления цифрового контента. Однако вызовы со стороны пиратов продолжают существовать, поэтому дальнейшее сотрудничество между отраслевыми игроками и властными структурами остается ключевым в обеспечении устойчивого успеха в борьбе за защиту прав интеллектуальной собственности и легальный контент. В планах на этот год — инициативы по ужесточению уголовной ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности, контроль блокировки ресурсов, признанных медиасервисами государства-агрессора, и продолжение работы над наполнением черного списка.  