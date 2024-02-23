Блокування HDRezka, рекордна кількість судових вироків з захисту авторських прав і чорний список сайтів: «антипіратські» здобутки ІЧН за 2023 рік

Повномасштабна війна демонструє нам важливу роль і цінність контенту, а також — його силу та шкоду, коли його використовують або створюють шахраї. На шляху до ЄС і стандартів спільноти ми продовжуємо боротьбу з піратством і захищаємо права інтелектуальної власності. Далі — поговоримо про результати «антипіратської» роботи в Україні за 2023 рік.

Блокування найбільших піратських сайтів і медіасервісів держави-агресора

Блокування піратських ресурсів є ефективним інструментом для зменшення нелегального розповсюдження контенту. Однак, зі зростанням технічної складності та інноваційністю піратських груп, індустрія постійно стикається із новими викликами.

Одним із важливих кроків у 2023 році стало визнання та ідентифікація «легальних» ОТТ і VOD платформ, як отримали належний статус — медіасервісів держави-агресора. Серед них: IVI, Tvingle, Premier, START, More TV, OKKO, KION, VIJU, Лайм HD TV, Смотрешка, Триколор, Цифровое ТВ 20.

Також за зверненнями Ініціативи «Чисте небо» до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення понад 200 доменних імен піратських «кіносайтів», що розміщують нелегальний контент, заборонили до розповсюдження на території України за порушення норм медійного законодавства. Серед них виділяються такі відомі ресурси, як HDRezka, Filmix, Baskino, Kinokrad, Kinogo, Kinozapas, Kinotochka, «ГидОнлайн». Незабаром їх мають заблокувати провайдери телекомунікацій.

Щобільше, за сприяння Кіберполіції Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ ДССЗІ) заблоковано доступ до одного з найбільш популярних піратських сайтів EDEM TV.

«Антипіратські» зміни до законодавства та кримінальна відповідальність крадіїв контенту

У 2023 році набрала чинності норма про заборону розміщення реклами на вебсайтах, які включені до Національного переліку ресурсів, що порушують права інтелектуальної власності (WIPO ALERT). Закон визначає механізм реалізації заборони та встановлює відповідальність за порушення, включаючи значні штрафи до 2 130 000 грн за розміщення реклами азартних ігор. Це створює потужний інструмент для зменшення фінансових потоків піратських ресурсів, які вдаються до порушення прав інтелектуальної власності.

Слід відзначити також започаткування нашої співпраці з Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Проведено низку робочих зустрічей і обговорень, спрямованих на зміцнення контролю та нагляду за сферою азартних ігор. Спільно з КРАІЛ провели круглий стіл для представників ринку азартних ігор. Темою обговорення стала «Практична реалізація законодавчих змін щодо реклами у сфері організації та проведення азартних ігор».

Постійна взаємодія та обмін інформацією з Кіберполіцією дозволили правовласникам порушити низку нових кримінальних проваджень та одержати рекордну кількість судових вироків про притягнення крадіїв контенту до кримінальної відповідальності. Наприклад, вперше в Україні було засуджено організатора відеобалансеру (CDN-плеєра), який забезпечував піратським контентом власників нелегальних кіносайтів.

Чорний список сайтів

З початку 2017 року, а нині вже разом з галузевим об'єднанням IAB Ukraine та найбільшими учасниками ринку інтерактивної реклами, ми працюємо над формуванням і систематичним оновленням переліку вебсайтів, які використовують контент з порушенням прав інтелектуальної власності. Цей перелік продовжує бути важливим інструментом саморегулювання рекламного ринку для уникнення розміщення реклами на піратських ресурсах, що сприяє зменшенню фінансової підтримки нелегальних джерел контенту.

У планах на 2024 рік

Підсумовуючи, 2023 рік став важливим етапом повноцінного відновлення боротьби з піратством в Україні. Блокування нелегальних ресурсів і співпраця з державними структурами над законодавчими антипіратськими змінами сприяли створенню більш безпечного середовища для споживання цифрового контенту. Проте, виклики із боку піратів продовжують існувати, тож подальша співпраця між галузевими гравцями та владними структурами залишається ключовою в забезпеченні сталого успіху в боротьбі за захист прав інтелектуальної власності та легальний контент. У планах на цей рік — ініціативи з посилення кримінальної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності, контроль блокування ресурсів, визнаних медіасервісами держави-агресора, та продовження роботи над наповненням чорного списку.