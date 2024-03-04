У 2023 році на ринок Румунії вийшло більш ніж 300 українських компаній: у лідерах IT-сектор

За період, починаючи з повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року і по сьогоднішній день на румунський ринок вийшли понад 775 компаній з України. Зокрема, з початку 2023 року цей показник склав понад 300 українських компаній.

Про це повідомив президент Торгово-промислової палати Румунії (The Chamber of Commerce and Industry of Romania, CCIR) Міхай Дарабан (Mihai Daraban), передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що від самого початку російської агресії CCIR підтримав релокацію українських компаній.

"Залежно від секторів діяльності ми вважаємо, що переїзд буде своєчасним рішенням для українського бізнесу, оскільки в румунській економіці є сектори, які можуть прийняти нові компанії", - підкреслив Дарабан.

Серед понад 300 українських компаній, які розпочали роботу в Румунії 2023 року, значну частину представляє IT-сектор (121 компанія), на другому місці за популярністю - сервісні послуги (47), на третьому - будівельні роботи житлових і нежитлових будівель (33). Є також компанії, що здійснюють торгівлю, автомобільні перевезення товарів, а також консалтинг у сфері бізнесу та управління.

Як повідомив президент CCIR, румунські компанії зацікавлені в розвитку в Україні таких галузей:

зелена енергетика;

інформаційні технології;

оборонна промисловість і транспорт;

промисловість будівельних матеріалів;

технології з доданою вартістю;

аеронавтика.

Він підтвердив, що поточна ситуація загострила проблеми, з якими стикаються румунські компанії на українському ринку.

"Важливо більше працювати над прозорістю динаміки економічного середовища в Україні, надаючи міжнародній бізнес-спільноті детальнішу інформацію про митне та податкове законодавство, нормативну та загальну правову базу України. Крім того, більший акцент на нормальній конкурентоспроможності, передбачуваності та інструментах захисту іноземних інвестицій в Україні зможе підвищити інтерес румунського бізнесу до українського ринку", - прокоментував він.

Співпраця між Україною та Румунією

Загалом, за даними Державної митної служби України, співпраця України і Румунії зросла більш ніж у два рази з 2022 року. Імпорт із Румунії до України зріс за підсумками 2023 року до $1,6 млрд (із $0,8 млрд 2021 року та $1,5 млрд 2022 року), у товарному вираженні - до 1,1 млн тонн (0,5 млн тонн 2021-го та 1,1 млн тонн за 2022-й). Експорт з України до Румунії за підсумками 2023 року становить $3,8 млрд ($1,5 млрд 2021-го і $3,9 млрд 2022 року), 11,7 млн тонн (3,4 млн тонн 2021-го та 11 млн тонн 2022-го).

Раніше повідомлялося, що на ринок Румунії вийшов український медіасервіс MEGOGO.

Також між Україною та Румунією була укладена угода про співпрацю стосовно підвищення стійкості і відновлення інтернет-мереж, розвитку 5G та посилення співпраці з Євросоюзом.

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