"Три Медведя" получили кредит на 210 млн грн для обеспечения экспорта в Польшу

"Райффайзен Банк" выдал украинскому производителю мороженого и замороженных полуфабрикатов "Три Медведя" беззалоговый кредит на 210 млн грн. Средства, предоставленные под страховое покрытие государственного Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), будут использованы для экспорта в Польшу. Об этом сообщила пресс-служба ЭКА.

Общая сумма прокредитованного внешнеэкономического договора составляет 600 млн грн. А страховая ответственность ЭКА перед "Райффайзен Банком" составляет 178,5 млн грн.

"Это соглашение пока является наибольшим в текущем году, а его выполнение может принести стране 600 млн грн экспортной выручки, а значит – соответствующий приток валюты и налоговых поступлений в государственный бюджет", – сказал и.о. председателя правления ЭКА Руслан Гашев.

Отметим, что единственным учредителем и акционером ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" является государство в лице Кабинета министров Украины.

Летом 2022 года Министерство экономики и ЭКА в партнерстве с украинскими банками запустили портфельное страхование кредитов на выполнение экспортных соглашений с упрощенными требованиями к залогу. Мехнизм был введен с целью широкой поддержки, восстановления и увеличения присутствия украинских производителей и поставщиков работ и услуг на мировых рынках.